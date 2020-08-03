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Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ

3 августа 2020, 18:55

Нынешний председатель Нацбанка – халиф на час, считает эксперт.

Астролог спрогнозировал, что Шевченко не продержится на посту главы НБУ и два года – Кирилл Шевченко НБУ
Кирилл Шевченко не продержится на посту главы НБУ и два года, спрогнозировал астролог / УНИАН

Новый глава Национального банка Украины – Кирилл Шевченко – недолго продержится на этой должности.

Шевченко – халиф на час, рассказал астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

По его слова, новый председатель НБУ не продержится на этой должности и два года.

"Это халиф на час. Семь лет он точно не будет управлять НБУ, а точнее – он и двух лет не продержится на этой должности", – сказал собеседник.

Росс предупредил, что глава регулятора будет подыгрывать людям из своего круга общения, мошенничать и лгать.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Кирилла Шевченко на пост главы Нацбанка. Шевченко работает в банковской сфере с 1994 года, в частности, был председателем правления Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

Кирилл Шевченко Влад Росс Гороскоп 2020
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