Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ

Кирилл Шевченко не продержится на посту главы НБУ и два года, спрогнозировал астролог / УНИАН

Новый глава Национального банка Украины – Кирилл Шевченко – недолго продержится на этой должности.

Шевченко – халиф на час, рассказал астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

По его слова, новый председатель НБУ не продержится на этой должности и два года.

"Это халиф на час. Семь лет он точно не будет управлять НБУ, а точнее – он и двух лет не продержится на этой должности", – сказал собеседник.

Росс предупредил, что глава регулятора будет подыгрывать людям из своего круга общения, мошенничать и лгать.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Кирилла Шевченко на пост главы Нацбанка. Шевченко работает в банковской сфере с 1994 года, в частности, был председателем правления Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение.