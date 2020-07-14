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"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границу

Некоторые государства могут снова закрыть границы, считает эксперт.

14 июля 2020, 05:30
Астролог сообщил, что к 1 сентября авиасообщение в мире практически полностью возобновится – Когда можно будет летать
К 1 сентября авиасообщение в мире практически полностью возобновится, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что до 1 сентября не стоит планировать поездку за рубеж, поскольку можно попасть впросак.

Авиасообщение в мире практически полностью возобновится к первому дню осени, рассказал эксперт Главреду.

Также эксперт предупредил, что из-за новой вспышки китайского коронавируса Covid-19 или второй волны заболеваемости некоторые государства могут повторно закрыть границы.

"Прежде всего, это будут страны, в которых можно было видеть недавнее затмение: Индия, Китай, Австралия, Индонезия и весь континент Южная Америка", – добавил собеседник.

Читайте такжеКогда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал срокиНапомним, из-за пандемии Covid-19 ряд стран, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме.

Кроме того, в обычном режиме перестал работать транспорт, было прекращено авиасообщение. Потом авиасообщение начали восстанавливать.

Ранее Влад Росс говорил, что после 20 июля (новолуние) коронавирус в Украине пойдет на спад, и карантин можно будет закончить. Астролог добавил, что вирус скоро "выродится" в обычный грипп.

Гороскоп 2020 Влад Росс авиасообщение
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