Когда делать покупки: астролог назвал даты

С конца этой недели можно делать большие покупки, спрогнозировал астролог / Reuters

В сентябре 2020 года 8, 18 и 22 числа между планетами будет очень гармоничный аспект, благоприятный для покупок.

Большие покупки стоит делать с воскресенья, 6 сентября, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, в сентябре будет сложно экономить, после 6-го числа повысится потребность показывать свое финансовое положение, сорить деньгами, делать дорогие покупки.

"…Однако и доходы у многих вырастут именно в сентябре. Особенно – у людей, связанных с искусством, модой, женскими товарами, парфюмерией, бутиками", – поделился эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что сентябрь 2020 является худшим месяц для оформления кредитов, больших займов, покупки ценных бумаг и проведения рискованных операций. Астролог посоветовал на протяжении месяца не играть на бирже и не покупать биткоины.