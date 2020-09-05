Когда делать покупки: астролог назвал даты

Росс сказал, что в сентябре экономить будет сложно.
В сентябре 2020 года 8, 18 и 22 числа между планетами будет очень гармоничный аспект, благоприятный для покупок.
Большие покупки стоит делать с воскресенья, 6 сентября, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По его словам, в сентябре будет сложно экономить, после 6-го числа повысится потребность показывать свое финансовое положение, сорить деньгами, делать дорогие покупки.
"…Однако и доходы у многих вырастут именно в сентябре. Особенно – у людей, связанных с искусством, модой, женскими товарами, парфюмерией, бутиками", – поделился эксперт.
Ранее Влад Росс говорил, что сентябрь 2020 является худшим месяц для оформления кредитов, больших займов, покупки ценных бумаг и проведения рискованных операций. Астролог посоветовал на протяжении месяца не играть на бирже и не покупать биткоины.