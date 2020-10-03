Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты

С 8 по 19 октября наступит самое неблагоприятное время для проявления инициативы в любви, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что будет период, который очень неблагоприятен для проявления инициативы в любви.

Самый неблагоприятный период для проявления инициативы в любовном плане будет с 8 по 19 октября, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, месяц подходит для того, чтобы завершить отношения, в частности, брачные – можно расстаться без скандалов.

"Наиболее неблагоприятный период для проявления инициативы в плане знакомства, отношений, любви – 8-19 октября", – предупредил астролог.