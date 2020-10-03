Когда нельзя проявлять инициативу в любви: астролог назвал даты

В октябре можно рвать отношения, спрогнозировал Росс.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что будет период, который очень неблагоприятен для проявления инициативы в любви.
Самый неблагоприятный период для проявления инициативы в любовном плане будет с 8 по 19 октября, поделился эксперт с Главредом.
По словам собеседника, месяц подходит для того, чтобы завершить отношения, в частности, брачные – можно расстаться без скандалов.
"Наиболее неблагоприятный период для проявления инициативы в плане знакомства, отношений, любви – 8-19 октября", – предупредил астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что в октябре с 9 по 13 число будет опасный период.
- Астролог посоветовал в это время отказаться от принятия важных решений, от важных шагов и от начала новых дел.
- Эксперт сказал, что 9-13 октября лучше не высовываться и ни с кем не встречаться.
Автор: Екатерина Присяжнюк