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Когда Украина победит коронавирус: астролог дал прогноз

Влад Росс рассказал, когда украинцы выдохнут и смогут жить без карантинных ограничений.

4 июля 2020, 06:32
коронавирус
Астролог спрогнозировал, как в Украине будет меняться эпидемиологическая ситуация, и когда отступит коронавирус / pixabay.com

Коронавирус в Украине пока что не отступает. Прошлая неделя ознаменовалась не одним антирекордом: наблюдался ежедневный рост количества новых случаев заболевания Covid-19, а также росло число госпитализированных. Однако в июле эпидемиологическая ситуация в нашей стране радикально изменится.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По его словам, пока что украинцам не позволяет забыть о карантине ретроградность ряда планет.

"Ретроградность Венеры и Меркурия не дает нам выйти на новый уровень, переломить ситуацию и убраться из карантинов. Ретроградность все время разворачивает ситуацию вспять, в данном случае мы постоянно возвращаемся в март, когда эпидемия началась в нашей стране, и сталкиваемся с всплесками роста заболеваемости", – отметил Росс.

Однако, как отмечает астролог, ретроградность планет закончатся 13 июля, и они перейдут в директное (прямое) движение.

Читайте также"Прихлопнут таракана тапком": астролог рассказал, чем закончатся выборы для Лукашенко"Плюс 20 июля будет новолуние. Именно после этого тенденция начнет меняться в лучшую сторону, и тогда можно будет выдохнуть – заболеваемость пойдет на спад и можно будет закончить карантин. В частности, в это время можно будет разрешить развлекательной сфере вернуться к нормальной работе, позволить вести концертную деятельность артистам, устраивать футбольные матчи в присутствии зрителей и т.д.", – прогнозирует Влад Росс.

По мнению астролога, Covid-19 вскоре выродится в обычный грипп, и уже сейчас он начал ослабевать.

"В Европе, как видим, вирус к середине лета ослабел, в частности, летальность стала намного ниже, чем была весной. Постепенно он вырождается и превращается в обычный грипп. Коронавирус переместился туда, где сейчас не жаркий сезон: Новая Зеландия, Австралия, Бразилия. Кроме того, не советую ездить в страны, где хорошо было видно затмение, а именно: в Индию, Индокитай, на Дальний Восток, в Индонезию, Бали и т.д., потому что там эпидемия может начать свирепствовать. В Европе же пока все должно быть спокойно, в том числе и в Украине", – полагает Росс.

Читайте также"Превратится в прах": Путин не сможет насладиться пожизненным правлением – астрологКроме того, по прогнозам астролога, мир очень скоро получит вакцину от коронавируса.

"Американцы ее уже изобрели, она протестирована на мышах, осталось провести испытание на людях. Думаю, что в сентябре вакцина уже будет. А вторая волна коронавируса, если и разразится, то она будет очень непродолжительной и более слабой", – резюмировал Влад Росс.

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