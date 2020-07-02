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"Беда Путина": астролог назвал последний год правления президента

Главе РФ точно не удастся насладиться пожизненным правлением, утверждает эксперт.

2 июля 2020, 16:00
Астролог сообщил, что для Путина 2021 год станет последним годом правления – Когда уйдет Путин
Для Владимира Путина 2021 год станет последним годом правления, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что для президента Российской Федерации Владимира Путина 2021-й станет последним годом правления.

Беда Путина заключается в том, что рядом с ним нет астролога, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, российскому лидеру точно не удастся насладиться пожизненным правлением, поскольку желаемый для него результат референдума по поправкам в Конституцию очень быстро сгорит из-за неудачной даты проведения.

"Нельзя референдум проводить на ретроградном Меркурии, да еще и на сожженном, потому что его результаты пойдут насмарку и просто превратятся в прах. Меркурий – это символ документов, писем, протоколов, а в ауре Солнца все это просто сгорит. Беда Путина в том числе в том, что рядом с ним нет астролога…", – сказал Росс.

Эксперт добавил, что глава РФ отдал предпочтение магам, экстрасенсам, шаманам и черным мессам с отрубленными головами баранов и прирезанными верблюдами.

Напомним, период ретроградного Меркурия начался 18 июня, он закончится 12 июля. Референдум в РФ по поправкам в Конституцию начался 25 июня, голосование решили растянуть на неделю.

Влад Росс Владимир Путин референдум Гороскоп 2020
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