Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения

Кое-кто в следующем году могут столкнуться с крупными материальными проблемами, спрогнозировала эксперт.
Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на 2021 и предупредила, что на протяжении года риск противопоказан людям, которые родились с 1986 по 1989 год включительно.
Людям, рожденным в этот период, грозят большие денежные проблемы, публикует прогноз эксперта slovofraza.com.
Володина добавила, что некоторым людям в следующем году светят большие перемены.
"…Все, кто родился в конце января, начале февраля, в конце апреля и в начале мая, в конце июля и в начале августа, в конце октября и начале ноября, могут ожидать больших жизненных изменений", – поделилась астролог.
- Ранее Василиса Володина сообщила, что есть самый главный совет на 2021 год для всех знаков Зодиака – нужно стараться хвататься за любые возможности.
- Астролог подчеркнула, что в грядущем году нельзя терять шанс, который позволит улучшить жизнь.
Автор: Екатерина Присяжнюк