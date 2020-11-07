Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения

Тем, кто родился с 1986 по 1989 год, нельзя рисковать в следующем году, предупредила Василиса Володина / Скриншот

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на 2021 и предупредила, что на протяжении года риск противопоказан людям, которые родились с 1986 по 1989 год включительно.

Людям, рожденным в этот период, грозят большие денежные проблемы, публикует прогноз эксперта slovofraza.com.

Володина добавила, что некоторым людям в следующем году светят большие перемены.

"…Все, кто родился в конце января, начале февраля, в конце апреля и в начале мая, в конце июля и в начале августа, в конце октября и начале ноября, могут ожидать больших жизненных изменений", – поделилась астролог.