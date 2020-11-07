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Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения

7 ноября 2020, 05:32

Кое-кто в следующем году могут столкнуться с крупными материальными проблемами, спрогнозировала эксперт.

Володина предупредила, что тем, кто родился с 1986 по 1989 год, нельзя рисковать в следующем году – Гороскоп на 2021
Тем, кто родился с 1986 по 1989 год, нельзя рисковать в следующем году, предупредила Василиса Володина / Скриншот

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на 2021 и предупредила, что на протяжении года риск противопоказан людям, которые родились с 1986 по 1989 год включительно.

Людям, рожденным в этот период, грозят большие денежные проблемы, публикует прогноз эксперта slovofraza.com.

Володина добавила, что некоторым людям в следующем году светят большие перемены.

"…Все, кто родился в конце января, начале февраля, в конце апреля и в начале мая, в конце июля и в начале августа, в конце октября и начале ноября, могут ожидать больших жизненных изменений", – поделилась астролог.

  • Ранее Василиса Володина сообщила, что есть самый главный совет на 2021 год для всех знаков Зодиака – нужно стараться хвататься за любые возможности.
  • Астролог подчеркнула, что в грядущем году нельзя терять шанс, который позволит улучшить жизнь.
Василиса Володина гороскоп на 2021 год
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