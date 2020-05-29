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Астролог сказал, когда могут изобрести вакцину от коронавируса

29 мая 2020, 06:44

Вакцину от вируса могут изобрести незадолго до соединения двух планет, поделился эксперт.

Астролог спрогнозировал, что в июне могут изобрести вакцину от Covid-19 – Коридор затмений июнь 2020
В июне могут изобрести вакцину от Covid-19, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июне из-за коридора затмений ожидается мало хорошего, в связи с затмениями в жизни людей возможны важные перемены.

Возможно изобретение вакцины от китайского коронавируса Covid-19 или лекарства, которое помогает побороть вирус и ускоряет процесс выздоровления, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, такое событие особенно вероятно незадолго до соединения двух планет – Марса и Нептуна, то есть 12-13 июня.

"Июнь станет месяцем кармического воздаяния, категорически неблагоприятным для каких-либо начинаний… Кроме того, в июне одновременно две быстрые планеты – Меркурий и Венера – будут в ретроградном движении, что внесет дополнительную напряженность…", – предупредил Росс.

Ранее сообщалось, что будет коридор затмений – 5 июня произойдет лунное затмение, в день летнего солнцестояния – 21 числа – солнечное затмение, а 5 июля – еще одно лунное затмение.

Напомним, астролог Марина Скади говорила, что в июне самые позитивные события ожидаются в жизни Овнов, Львов и Водолеев. Эксперт прогнозировала, что Овнов могут повысить.

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