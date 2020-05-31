Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог

Астролог прогнозирует развал ЕС вследствие пандемии коронавируса / jpgazeta.ru

Евросоюз едва ли переживет встряску коронавирусом и последовавшими за пандемией экономическими проблемами. А потому целый ряд стран могут покинуть ЕС.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, Евросоюз разделится, условно говоря, на север и юг.

"Северные страны – Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция и т.д. – останутся вместе. А южные – отпадут, как ненужный материал. Думаю, Греция, Италия, Испания, Португалия покинут ЕС, уйдут в свободное плавание. Каждая будет сама по себе. Для них нет смысла объединяться, так как их союз не сможет быть крепким, монолитным, а главное – процветающим", – отметил Влад Росс.

А потерять часть своих членов ЕС может уже очень скоро, считает астролог.

"Союз рискует начать сыпаться в 2021 году, когда в знак Водолея войдут Юпитер и Сатурн. Перерождение ЕС приведет к образованию новой структуры, состоящей из северных стран с более сильными экономиками, которая будет более успешной и жизнеспособной, нежели сейчас", – уточнил Росс.

Кроме того, Росс полагает, что не стоит ожидать одномоментного отделения южных стран от ЕС.

"Страны будут откалываться от Евросоюза постепенно, одна за другой", – добавил астролог.

Отдельно Влад Росс предостерег Испанию, которая, решившись покинуть Евросоюз, лишится не только тех благ, что дает членство в нем.

"Если Испания выйдет из ЕС, то от нее сразу же отколется Каталония, и Мадрид ничего не сможет с этим поделать. Так что испанцам лучше задуматься, ведь они не просто покинут ЕС, но и лишатся части своей территории. Причем Каталония позже самостоятельно может войти в ЕС", – отметил Росс.

Все остальные южные страны, которые решат выйти из состава ЕС, по мнению астролога, с большой вероятностью впоследствии пожалеют о таком шаге.

"Они пожалеют, как сейчас пожалела Великобритания, осуществив Brexit. Их национальные валюты могут обвалиться по отношению к доллару так, как никогда в жизни. Остро встанет проблема безработицы, так как рабочих мест не будет хватать", – предостерег Росс.

Особенно это предостережение актуально для Италии, Испании и Греции, уточнил астролог.

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