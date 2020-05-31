УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог

31 мая 2020, 11:03

По словам Влада Росса, жертвой коронавируса может стать даже столь сильное объединение, как Евросоюз.

Евросоюз, Британия, Великобритания 2
Астролог прогнозирует развал ЕС вследствие пандемии коронавируса / jpgazeta.ru

Евросоюз едва ли переживет встряску коронавирусом и последовавшими за пандемией экономическими проблемами. А потому целый ряд стран могут покинуть ЕС.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, Евросоюз разделится, условно говоря, на север и юг.

"Северные страны – Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция и т.д. – останутся вместе. А южные – отпадут, как ненужный материал. Думаю, Греция, Италия, Испания, Португалия покинут ЕС, уйдут в свободное плавание. Каждая будет сама по себе. Для них нет смысла объединяться, так как их союз не сможет быть крепким, монолитным, а главное – процветающим", – отметил Влад Росс.

А потерять часть своих членов ЕС может уже очень скоро, считает астролог.

"Союз рискует начать сыпаться в 2021 году, когда в знак Водолея войдут Юпитер и Сатурн. Перерождение ЕС приведет к образованию новой структуры, состоящей из северных стран с более сильными экономиками, которая будет более успешной и жизнеспособной, нежели сейчас", – уточнил Росс.

Кроме того, Росс полагает, что не стоит ожидать одномоментного отделения южных стран от ЕС.

"Страны будут откалываться от Евросоюза постепенно, одна за другой", – добавил астролог.

Отдельно Влад Росс предостерег Испанию, которая, решившись покинуть Евросоюз, лишится не только тех благ, что дает членство в нем.

"Если Испания выйдет из ЕС, то от нее сразу же отколется Каталония, и Мадрид ничего не сможет с этим поделать. Так что испанцам лучше задуматься, ведь они не просто покинут ЕС, но и лишатся части своей территории. Причем Каталония позже самостоятельно может войти в ЕС", – отметил Росс.

Все остальные южные страны, которые решат выйти из состава ЕС, по мнению астролога, с большой вероятностью впоследствии пожалеют о таком шаге.

"Они пожалеют, как сейчас пожалела Великобритания, осуществив Brexit. Их национальные валюты могут обвалиться по отношению к доллару так, как никогда в жизни. Остро встанет проблема безработицы, так как рабочих мест не будет хватать", – предостерег Росс.

Особенно это предостережение актуально для Италии, Испании и Греции, уточнил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз Евросоюз
Сейчас вы просматриваете новость «Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
Больше только в США: Бразилия бьет рекорды по заражению COVID-19
11:26
Шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗ
11:15
Украинские элиты - хуторяне, не способные к строительству и реформам мнение
11:03
Коронакризис разорвет ЕС, причем уже в следующем году – астролог
10:44
В последний день весны Карпаты замело снегом
10:41
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
10:20
Модный нюдовый маникюр на лето – френч и геометрия на ногтях: фото Фото
10:08
На админгранице с Крымом таинственно исчез украинский военный
10:01
Кровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: в 25 городах ввели комендантский час Видео
09:42
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
09:09
Повысят ли пенсионный возраст в Украине: Шмыгаль поставил точку Видео
09:07
Коронавирус в Украине продолжает буянить - за сутки опять много больных Видео
08:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
08:40
Ляшко рассказал о второй волне коронавируса и когда наступит пик Видео
08:07
Трамп перенес саммит "большой семерки" и хочет на нем видеть Путина Видео
07:34
Украина ходит по кругу и с каждым кругом становится все хуже и хуже мнение
06:48
Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами
06:32
Астролог посоветовал, как в июне не стать жертвой "кидалова"
06:19
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
06:10
Украине грозит судьба Италии: врач дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять