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Когда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки

Вакцина от коронавируса может скоро появиться, считает эксперт.

4 июля 2020, 13:39
Астролог спрогнозировал, что вакцина от вируса из Китая будет этой осенью – Коронавирус гороскоп 2020
Вакцина от китайского вируса будет этой осенью, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс заявил, что мир может получить вакцину от китайского коронавируса Covid-19 осенью 2020 года.

Вакцина от Covid-19 уже будет в сентябре, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Также Росс сказал, что вторая волна Covid-19, если и разразится, то будет более слабой и непродолжительной.

"Американцы ее (вакцину – Ред.) уже изобрели, она протестирована на мышах, осталось провести испытание на людях. Думаю, что в сентябре вакцина уже будет. А вторая волна коронавируса, если и разразится, то она будет очень непродолжительной", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что тяжелее всего болеют коронавирусом люди, которые родились под знаками Зодиака Близнецы и Водолей. Астролог предупредил, что Водолеям и Близнецам грозят очень серьезные осложнения.

Влад Росс Гороскоп 2020 Вакцина
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