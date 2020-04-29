Коронавирус и церковь: астролог рассказал, сколько умрет священников и монахов

Астролог рассказал, чем аукнется церквям нежелание соблюдать карантин / УНИАН

В Украине от коронавируса может умереть не меньше 10% священнослужителей.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Первая причина столь высокой летальности от Covid-19 среди священников и монахов, по словам астролога, состоит в том, что "самое любимое место коронавируса – это бороды и усы".

"Вирус может жить там неделями! Потому там, где люди массово носят бороды, тем более, длинные и большие, а также усы, как, например, церковнослужители, будет процветать коронавирус. Носящий бороду с большой вероятностью подцепит коронавирус. Так, в частности, единственный, кто заболел коронавирусом, заразившись от Льва Лещенко на многолюдном мероприятии – дне рождения сестры Игоря Крутого – это Игорь Николаев. А все из-за усов, которые он носит", – рассказал Росс.

Вторая причина – возраст.

"Учитывая, что церковные иерархи – это чаще всего люди в почтенном возрасте, смертность среди монахов, священников и прочих служителей церкви составляет 10% от заболевших, как в Италии – среди людей в возрасте", – отметил Влад Росс.

Потому астролог не исключает, что из-за эпидемии коронавируса, а также нежелания украинский церквей придерживаться карантина Украина может лишиться 10% монахов и церковных иерархов.

При этом Влад Росс прогнозирует, что и настоятель Киево-Печерской лавры Павел, которую из-за массовых заболеваний среди монахов закрыли на карантин, и глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий сумеют победить Covid-19, которым болеют.

"Ни в гороскопе Павла, ни в гороскопе Онуфрия не вижу негативных аспектов планет, потому, скорее всего, коронавирус они победят и выживут благодаря стараниями врачей. Однако не факт, что так повезет другим монахам, которые занимают не столь влиятельные церковные должности", –отметил астролог.

Кроме того, по прогнозам Росса, из-за того, что церкви МП не придерживались карантина на Пасху, нас ждет такой сценарий, как предупреждали инфекционисты: через две недели после Пасхи в Украине будет всплеск заболеваемости.

"Единственная радость для украинцев – сделанная в обязательном порядке прививка БЦЖ раз в шесть снизит вероятность летального исхода и тяжелого течения болезни. Эта прививка не спасет от заражения коронавирусом, но резко сократит вероятность летального исхода. По этой причине пока что в Украине не так много жертв (смертей) Covid-19", – обнадежил астролог.

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