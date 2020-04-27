Останутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России

Астролог рассказал о печальных последствиях эпидемии коронавируса в России / РБК

Эпидемия коронавируса в Российской Федерации будет развиваться по итальянскому сценарию. Однако количество заболевших россиян будет значительно больше итальянских показателей, а вот летальность в России будет ниже.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"В России распространяется преимущественно коронавирус итальянского типа и немного – французского. То есть вирус был привезен из Италии и Франции. Потому эпидемия в России будет развиваться по итальянскому сценарию. Единственное, что количество заболевших будет значительно больше, ведь население РФ больше, чем в Италии, и насчитывает свыше 140 миллионов человек. Данные, которые сейчас предоставляет Россия, не соответствуют действительности – цифры сознательно занижаются", – считает астролог.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал датуОднако, по прогнозам Влада Росса, летальность среди заболевших Covid-19 будет меньше благодаря прививкам БЦЖ.

"Страны, где прививка БЦЖ делалась в обязательном порядке, смертность в шесть раз ниже, чем в странах, где такая прививка не является обязательной. Собственно, по этой причине не будет высокой смертности от Covid-19 и в Украине, и в Беларуси, и в РФ", – убежден астролог.

При этом, по словам Росса, множество заболевших коронавирусом россиян будут переносить болезнь тяжело – "люди будут оставаться без легких".

Кроме того, астролог пророчит незавидную судьбу и российской столице.

"Нежелание московской власти закрыть метро может привести к тому, что Москва повторит судьбу Нью-Йорка, и там будет столько же пораженных Covid-19", – уточнил Росс.

Однако, как поспешил приободрить астролог, есть хорошая новость для всего мира.

"Плутон, планета смерти, разворачивается 25 апреля. Это значит, что в последние дни апреля весь мир выйдет на "плато" по заболеваемости, а дальше эпидемия начнет спадать. А при благоприятном влиянии планет коронавирус превратится в обычный грипп: он может повторить судьбу атипичной пневмонии 2002 года. Ведь, в принципе, коронавирусная инфекция и атипичная пневмония – это двоюродные сестры. Потому-то при оптимистичном сценарии Covid-19 исчезнет в мае", – отметил Влад Росс.

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