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Путин подцепил коронавирус - астролог

1 мая 2020, 05:18

Российский президент прячется в бункере, уверен Влад Росс.

Владимир Путин в защитном костюме
Владимир Путин в защитном костюме 

Астролог Влад Росс убежден, что российский президент Владимир Путин не смог избежать "встречи" с коронавирусом и был заражен.

"Путин, по моему мнению, был заражен коронавирусом, но его откачали. После встречи с врачом, у которого был подтвержден коронавирус, Путина несколько дней не было в эфире – в это время его просто приводили в чувство. А так, он сидит в бункере на Алтае, в Сибири", – полагает Росс.

"Хозяину Кремля" приходится прятаться, ведь, по словам астролога, свойством Covid-19 является возможность заболеть повторно, поскольку существует несколько видом этого вируса, он быстро мутирует, изменяется.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал дату"Потому, подцепив и переболев китайским коронавирусом, можно затем вновь заразиться – итальянским", – добавил он.

Хотя астролог не сомневается, что Путина, в любом случае, вылечат.

"Если уже сейчас есть технологии, которые лечат рак, которым болен Путин, то какой-то коронавирус они точно победят, и Путина откачают. Так что Путина нам еще придется потерпеть", – подытожил Влад Росс.

Владимир Путин коронавирус Влад Росс
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