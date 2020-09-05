Коронавирус в Украине и мире: астролог назвал самый критический месяц

Самый критический период будет осенью, предупредил эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине и мире тенденция ежедневного возрастания количества заболевших коронавирусом Covid-19 сохранится до середины ноября.
Ноябрь – самый критический месяц, по идее, все пойдет на спад в декабре, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что в декабре будет вакцина от коронавируса, которой смогут воспользоваться многие.
"Самый критический месяц – ноябрь. По идее, в декабре все пойдет на спад. И я ожидаю, что в декабре уже будет сертифицированная оксфордская вакцина…", – заявил эксперт.
- Ранее Влад Росс говорил, что коронавирус вскоре может "выродиться" в обычный грипп. Эксперт прогнозировал, что в сентябре уже будет вакцина от Covid-19.
- Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса, ее разработал центр им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире.
Автор: Екатерина Присяжнюк