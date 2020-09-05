Коронавирус в Украине и мире: астролог назвал самый критический месяц

Число больных коронавирусом будет возрастать до середины ноября, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине и мире тенденция ежедневного возрастания количества заболевших коронавирусом Covid-19 сохранится до середины ноября.

Ноябрь – самый критический месяц, по идее, все пойдет на спад в декабре, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в декабре будет вакцина от коронавируса, которой смогут воспользоваться многие.

"Самый критический месяц – ноябрь. По идее, в декабре все пойдет на спад. И я ожидаю, что в декабре уже будет сертифицированная оксфордская вакцина…", – заявил эксперт.