"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах

В декабре из-за коронавируса в Украине будут переполнены больницы, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что зимой коронавирус COVID-19 в Украине чрезвычайно разбушуется.

Из-за коронавируса в декабре в нашей стране больницы будут переполнены, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что поэтому не стоит откладывать до декабря проведение второго тура местных выборов (первый тур состоялся 25 октября).

Эксперт отметил, что из-за плохой эпидемической ситуации второй тур избирательной гонки может не состояться.

"…В декабре в Украине будут переполнены больницы – COVID-19 чрезвычайно разбушуется. В таких условиях второй тур может не состояться вообще", – поделился прогнозом астролог.