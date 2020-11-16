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Крым "уплыл" от Украины навсегда – астролог

16 ноября 2020, 05:56

Однако, по мнению Влада Росса, российским Крым тоже не останется.

В аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма
Астролог объяснил, почему Зеленскому следует быть начеку с Эрдоганом в вопросах Крыма / Скрин с видео

Украина навсегда потеряла Крым, и его уже не вернуть. Какие бы переговорные форматы ни создавал президент Зеленский, каких бы игроков ни привлекал в этот процесс, эту территорию нам уже не вернуть.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Крым "уплыл" от нас навсегда. Только, в итоге, останется он не с Россией, а с Турцией. И все то, что происходит сейчас – это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании Крымской платформы, что инициировал Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции", – отметил Росс.

Астролог добавил, что существует древнее пророчество о том, что в Крыму будет "война креста и полумесяца", и он считает, что этой войны не миновать.

При этом Влад Росс полагает, что будет активно идти турецкая экспансия.

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"Турция не ограничится ни Крымом, ни Азербайджаном – она захватит и Туркменистан, и Узбекистан, и другие страны. У Эрдогана большие амбиции – возродить Османскую империю. Очень красноречивый сигнал об этом мы получили летом этого года, когда Собор Св. Софии был превращен в обычную мечеть… Плюс сейчас, по сути, началась "гибридная война" между Турцией и Францией", – отметил астролог.

Потому Росс заявил, что на месте Зеленского не оформлял бы сотрудничество с Эрдоганом.

"Ведь именно при этом турецком президенте Крым может стать вассалом Турции. И произойдет это после развала России, который ожидается после 2024 года", – уверен Влад Росс.

По прогнозам астролога, Крым повторит судьбу Северного Кипра, который не признан никем, кроме Турции.

"Крым превратится в "независимую крымскотатарскую республику". Так что от такого развития событий выиграют крымские татары: они получат столь желанную независимость и не будут зависеть ни от России, ни от Украины", – резюмировал Росс.

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