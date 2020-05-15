Лучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие

Некоторые знаки Зодиака идеально подходят друг другу / Reuters

Иногда кажется, что некоторые люди просто созданы друг для друга и живут душа в душу, а в некоторых случаях отношения похожи на союз противоположностей, которые не должны были пересечься.

Считается, что во время создания отношений немалую роль играет совместимость знаков Зодиака в браке.

Некоторые знаки могут создать крепкие союзы, а некоторые – не смогут долго быть вместе.

Главред решил объяснить, какие знаки Зодиака создают самые крепкие и гармоничные пары – чья совместимость наилучшая.

Огненные знаки Зодиака – совместимость

Женщина-Овен и Лев могут устроить "пожар" в постели / sobakidendy-news.ru

С кем наилучшая совместимость у женщин-Овнов

Женщина-Овен может быть счастлива с представителем своей же стихии – Львом. Овны и Львы могут смотреть на жизнь с одного и того угла, легко находить общий язык и устраивать "пожар" в постели.

Овен – совместимость по знаку Зодиака для мужчин

Мужчина-Овен и женщина-Водолей могут создать самую крепкую пару. Воздушные Водолеи могут помогать пламени Овнов разгореться – они способны вдохновлять их на новые шаги и не тянут одеяло на себя.

Мужчине-Льву идеально подходит женщина-Стрелец / sobakidendy-news.ru

С кем наилучшая совместимость у женщин-Львов

Женщина-Лев может создать крепкие и яркие отношения с Овном. Такие отношения нельзя назвать простыми, Овны могут проявлять ревность, и из-за этого возможны скандалы. Конфликты могут помочь возлюбленным лучше узнать друг друга.

Лев – совместимость по гороскопу для мужчин

Мужчине-Льву идеально подходит "огненная" женщина – Стрелец. Чтобы такой союз был плодотворным, обоим придется приложить усилия – нужно уметь делиться полномочиями и не стремиться к лидерству любой ценой.

Женщина-Стрелец может создать крепкий союз с представителями пяти знаков Зодиака / sobakidendy-news.ru

С кем наилучшая совместимость у женщин-Стрельцов

Женщина-Стрелец может создать идеальный союз со Львом, Стрельцом, Водолеем, Скорпионом и представителем знака Близнецы.

В отношениях со Львами Стрельцам нужно понять, что партнер хочет казаться "царем", но это не значит, что он не способен любить.

Отношения Стрелец – Стрелец могут строиться на притяжении друг к другу и общему желанию развиваться.

Стрельцов и Водолеев могут сблизить общие интересы и взгляды на жизнь, эти два знака любят свободу и не хотят ее терять. Со Скорпионами женщина-Стрелец может стать глубже, они очень разные и процесс познания друг друга может их затянуть.

В Близнецах Стрельцов может заинтересовать практичность и умение решать обыденные проблемы. Они разные и благодаря этому могут вместе стать намного сильнее.

Стрелец – совместимость по знаку Зодиака для мужчин

Мужчине-Стрельцу идеально подходит другой Стрелец и Водолей. Два Стрельца могут сойтись, если почувствуют "искру". Их вместе может держать не романтика, а общие убеждения.

Стрелец и Водолей достаточно похожи, они могут вместе развиваться и разукрашивать жизнь яркими красками. Главное, чтобы их союз не разрушила рутина.

Водные знаки Зодиака – совместимость гороскопов

Женщина-Рак может создать крепкий союз с Козерогом / sobakidendy-news.ru

С кем наилучшая совместимость у женщин-Раков

Женщина-Рак может создать самый крепкий союз с Козерогом. Раки ценят надежность, практичность и предсказуемость, и именно такие качества они могут найти в Козероге.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Раков

Лучшим партнером для мужчин-Раков считается Скорпион. Скорпионы, как и Раки, ценят чувственность. Им приятно беседовать и мечтать, правда, могут возникнуть проблемы из-за быта.

Мужчине-Скорпиону идеально подходят три знака Зодиака / sobakidendy-news.ru

Скорпион – совместимость по знакам Зодиака для женщин

Женщине-Скорпиону идеально подходит Козерог. Чувственный Скорпион может ощущать защищенность за спиной надежного и уверенного в себе Козерога. Скорпион и Козерог легко найдут общие темы для разговора.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Скорпионов

Мужчине-Скорпиону идеально подходят Рыбы, Стрелец и Козерог. Союз Скорпиона с представительницей знака Рыбы может быть чувственным и нежным, со Стрельцом – ярким, а с Козерогом – спокойным и надежным.

Женщинам-Рыбам идеально подходят четыре знака Зодиака / sobakidendy-news.ru

Рыбы – гороскоп на совместимость для женщин

Женщинам-Рыбам идеально подходят представители их же знака, а также Девы, Весы и Скорпионы. В союзе Рыбы и Рыбы может царить абсолютное взаимопонимание, а с Девами Рыбы могут чувствовать себя в полной безопасности.

Весы и Скорпионы способны прочувствовать внутреннюю глубину Рыб и могут помогать им двигаться вперед.

С кем наилучшая совместимость у мужчин, которые родились под знаком Рыбы

Мужчинам, которые родились под знаком Рыбы, идеально подходят представители их же знака, а также Водолеи. Чувственные Рыбы вместе могут создать свой мир, главное – не уйти с головой в фантазии. Водолеи способны привнести в жизнь Рыб что-то новенькое, вместе они могут развиваться.

Совместимость воздушных знаков Зодиака

Женщинам-Водолеям идеально подходят четыре знака Зодиака / sobakidendy-news.ru

Водолей – совместимость по знаку Зодиака для женщин

Женщине-Водолею идеально подходят Рыбы, Стрельцы, Весы и Овны. Водолеев может обворожить чувственность и тонкость Рыб, их союз может быть высоким. Со Стрельцами и Овнами Водолеи не соскучатся, скорее всего, приключений и эмоций будет много.

Водолеев может привлечь рассудительность Весов, их союз может быть ровным, спокойным и надежным.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Водолеев

Мужчинам-Водолеям идеально подходит женщина-Стрелец. Эти два знака ценят личное пространство, любят развиваться и не готовы полностью оказаться "под колпаком" – у них много общего, и это может укрепить союз.

Лучшая пара для женщин-Весов – Водолей / sobakidendy-news.ru

Весы – совместимость знаков Зодиака для женщин

Женщинам-Весам наилучше подходят Водолеи. Водолеи могут разгадать загадки Весов, и вместе они способны открыть новые горизонты.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Весов

Мужчинам-Весам идеально подходят представители их же знака и Рыбы. В союзе Весы и Весы возможна полная гармония – каждый захочет отдавать партнеру все самое лучшее. Весы и Рыбы могут построить отличные отношения, если поймут, чего им не хватает для полного счастья. Придется поработать над собой.

Мужчины-Близнецы могут создать идеальный союз со Стрельцами / sobakidendy-news.ru

Близнецы – совместимость знаков для женщин

Женщинам-Близнецам почти идеально подходит Стрелец. Огненный Стрелец может "поджечь" сердце женщины-Близнеца. Рассудительные Близнецы могут решиться на авантюры вместе со Стрельцами. В этом союзе может быть много страсти и немного непонимания.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Близнецов

Мужчинам-Близнецам идеально подходит Стрелец. Стрелец может привнести в жизнь Близнецов огненную страсть, а Близнец, в свою очередь, может предложить второй половинке уют и понимание.

Совместимость земных знаков Зодиака

Мужчины-Девы могут создать идеальную пару с одним из знаков Зодиака / sobakidendy-news.ru

С кем наилучшая совместимость у женщин-Дев

Женщине-Деве почти идеально подходит Скорпион. Чувственные Скорпионы могут немного нарушить четкий график Дев и таким образом сделать жизнь приятнее и ярче.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Дев

Мужчине-Деве идеально подходят Рыбы. Девы готовы брать на себя ответственность за материальную сторону жизни, а Рыбы могут помочь им увидеть нематериальную сторону и научить мечтать.

Козерогу идеально подходит Скорпион / sobakidendy-news.ru

Козерог – совместимость для женщин

Женщинам-Козерогам идеально подходят Скорпионы. Козероги часто очень практичны и знают, чего хотят, а Скорпионов манит нематериальный мир. Они могут дополнить друг друга и создать крепкую гармоничную пару.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Козерогов

Мужчинам-Козерогам также идеально подходят Скорпионы. Жизнерадостные и глубокие Скорпионы могут привнести новые краски в четкую и правильную жизнь Козерогов.

Мужчинам-Тельцам лучше всего подходят два знака Зодиака / sobakidendy-news.ru

Телец – совместимость для женщин

Женщинам-Тельцам почти идеально подходят Скорпионы. Тельцы готовы практически на все, чтобы добиться того, чего они хотят, а Скорпионы часто пытаются держаться подальше от серьезных отношений. Эти два знака с непростым характером, если они смогут найти общий язык – союз будет прочным, и скучать не придется.

С кем наилучшая совместимость у мужчин-Тельцов

Мужчины-Тельцы могут создать прочную пару с Раками и Весами. Раки и Весы могут обеспечить Тельцам прочный тыл, благодаря этому Тельцы смогут спокойно двигаться к новым вершинам.