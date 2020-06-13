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"Мечта мужчин": астрологи назвали лучшую жену

13 июня 2020, 05:29

Представительницы одного знака Зодиака могут и бытом заниматься, и быть страстными в постели, сообщили астрологи.

Астрологи поделились, что лучшей женой по знаку Зодиака является женщина-Телец – Лучшая жена по знаку Зодиака
Лучшей женой по знаку Зодиака является женщина-Телец, поделились астрологи / sobakidendy-news.ru

Лучшая жена по знаку Зодиака – женщина-Tелец, она является прирожденной матерью, женой и хозяйкой и может достигать успехов в карьере.

Женщина-Tелец – мечта мужчины, сообщает SlovoFraza, ссылаясь на астрологов.

Эксперты отметили, что ей под силу заниматься бытом и оставаться страстной в постели.

"…Tелец становится для своего мужчина лучшим другом, с которым всегда можно поговорить по душам. Она готова выслушать, дать совет или позволить вам просто выпустить пар", – говорится в материале.

Астрологи добавили, что женщина-Телец умеет контролировать эмоции и не устраивает истерики и сцены, она может укутать избранника теплом, заботой и любовью.

"…рядом с Tельцом просто не получится лениться. Tакая женщина из любого мужчины сделает успешного бизнесмена, потому что будет мотивировать его к действиям. Он и сам не заметит, как начнет быстро карабкаться по карьерной лестнице", – выяснили эксперты.

Ранее астрологи сообщали, что нет смысла обожать, преследовать или соблазнять женщину-Тельца, поскольку она сама выбирает себе партнера и только с ним проявляет глубину своих чувств.

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