Лучшее время: астролог назвала благоприятные для очистки организма дни

Несколько дней в сентябре будут благоприятны, подчеркнула Оксана Костюк.
Осенью наступает время, которое благоприятно для очистки организма и заботе о своем здоровье.
Об этом астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала Главреду.
"Осень - хорошее время подумать о своем здоровье", - говорит ведический астролог.
Эксперт также назвала дни в сентябре, которые будут благоприятны для лечения и очистки организма.
"Предлагаю использовать благоприятное время, чтобы начать очистку организма от шлаков или лечение", - подчеркнула Костюк.
Благоприятные дни в сентябре:
- 7 сентября (до 19:00);
- 12 сентября (после 02:00);
- 13 сентября (до 11:30);
- 17 сентября (после 14:00);
- 18 сентября (до 10:20);
- 19 сентября (после 06:40);
- 20 сентября (до 18:00);
- 21 сентября (с 16:00 до 21:00);
- 23 сентября (с 17:30);
- 24 сентября (до 13:00);
- 25 сентября (с 16:30);
- 26 сентября (до 14:00).
Напомним, астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать.
Ранее Костюк также предупредила о гибельном периоде.
Автор: Алексей Тычина