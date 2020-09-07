Лучшее время: астролог назвала благоприятные для очистки организма дни

Астролог предложила использовать благоприятное время / rama108.com

Осенью наступает время, которое благоприятно для очистки организма и заботе о своем здоровье.

Об этом астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала Главреду.

"Осень - хорошее время подумать о своем здоровье", - говорит ведический астролог.

Эксперт также назвала дни в сентябре, которые будут благоприятны для лечения и очистки организма.

"Предлагаю использовать благоприятное время, чтобы начать очистку организма от шлаков или лечение", - подчеркнула Костюк.

Благоприятные дни в сентябре:

7 сентября (до 19:00);

12 сентября (после 02:00);

13 сентября (до 11:30);

17 сентября (после 14:00);

18 сентября (до 10:20);

19 сентября (после 06:40);

20 сентября (до 18:00);

21 сентября (с 16:00 до 21:00);

23 сентября (с 17:30);

24 сентября (до 13:00);

25 сентября (с 16:30);

26 сентября (до 14:00).

Напомним, астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать.

Ранее Костюк также предупредила о гибельном периоде.