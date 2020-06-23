Лучшие мужья по знаку Зодиака: составлен топ-3

Лучшими мужьями являются Весы, сообщили астрологи / Reuters

Лучшие мужья по знаку Зодиака – Весы, Телец и Лев. Для мужчин-Весов любовь и семья являются важнейшими составляющими жизни, они занимают первое место в топ-3 лучших мужей.

Мужчины-Весы имеют прирожденную тягу к прекрасному, они хотят иметь самую красивую жену, самых красивых детей и самый красивый дом и не скупятся, пишет SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По их прогнозу, Весы будут баловать свою любимую женщину и красиво ухаживать за ней даже после десяти лет совместной жизни.

На второй строчке топа расположились мужчины-Тельцы, они самые стабильные и верные. Астрологи отметили, что Тельцы берут в жены спокойных женщин с мягким характером.

Третье место заняли мужчины-Львы, они настоящие семьянины и ценят в браке искренность и честность. Для мужчин-Львов семья является мотиватором для успешной и счастливой жизни.

Ранее сообщалось, что самые плохие мужьями по знаку Зодиака – Овны, Львы и Водолеи. Астрологи предупреждали, что мужчины-Овны могут стать тиранами, Львы – любители дифирамбов и мало интересуются чужим мнением, а Водолеи – "гуляки".