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Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое

3 июня 2020, 15:20

На протяжении двух дней июня стоит отказаться от выпечки, посоветовала астролог.

Булгакова сообщила, что 27 июня нельзя есть курятину – Лунная диета
Астролог сообщила, что 27 июня нельзя есть курятину / Reuters

Астролог Людмила Булгакова составила лунную диету на июнь и предупредила, что в четверг, 4 числа, стоит сократить количество потребляемой жидкости и отказаться от сладкого, а также от продуктов брожения, в частности, от кваса, пива, газировки и выпечки.

На следующий день можно есть все, но важно знать меру, рассказала эксперт Фактам.

Собеседница предупредила, что 19 июня нужно отказаться от выпечки и от мяса, а 27 числа нельзя есть яйца и курятину.

"…17 июня… все выпитое и съеденное моментально впитывается в кровь и откладывается в виде нежелательных наслоений на боках, питание должно быть умеренным", – отметила Булгакова.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь. Эксперт предупредил, что период с 1 по 12 число будет находиться под влиянием лунного затмения, которое произойдет 5 числа, и в этот период есть угроза обмана и "кидалова".

Людмила Булгакова астролог лунная диета
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