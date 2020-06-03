Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое

Астролог сообщила, что 27 июня нельзя есть курятину / Reuters

Астролог Людмила Булгакова составила лунную диету на июнь и предупредила, что в четверг, 4 числа, стоит сократить количество потребляемой жидкости и отказаться от сладкого, а также от продуктов брожения, в частности, от кваса, пива, газировки и выпечки.

На следующий день можно есть все, но важно знать меру, рассказала эксперт Фактам.

Собеседница предупредила, что 19 июня нужно отказаться от выпечки и от мяса, а 27 числа нельзя есть яйца и курятину.

"…17 июня… все выпитое и съеденное моментально впитывается в кровь и откладывается в виде нежелательных наслоений на боках, питание должно быть умеренным", – отметила Булгакова.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь. Эксперт предупредил, что период с 1 по 12 число будет находиться под влиянием лунного затмения, которое произойдет 5 числа, и в этот период есть угроза обмана и "кидалова".