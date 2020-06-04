Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать

Из-за затмения Луны до 8 июня стоит находиться в спокойной обстановке, отметила нумеролог.
Нумеролог Людмила Савина предупредила, что из-за затмения Луны, которое пройдет в пятницу, 5 июня, возможны конфликты между людьми, может возникнуть стремление к независимости и желание решиться на что-то нестандартное.
До 8 июня лучше находиться в спокойной обстановке, не позволять втягивать себя в конфликты, поскольку возможны нежелательные последствия, посоветовала эксперт в Facebook.
Савина добавила, что на этот период лучше не планировать ничего важного и заниматься привычными делами. Также нумеролог посоветовала, что можно и что нельзя делать в день затмения.
Затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать:
- Стоит отказаться от поспешных действий;
- Лучше не начинать новые проекты;
- Не стоит делать крупные покупки;
- Не стоит давать в долг;
- Не стоит брать кредиты;
- Лучше не пить спиртное;
- Стоит воздержаться от начала путешествий.
Затмение июнь 2020 – что можно делать 5 числа:
- Можно наблюдать, планировать и переосмыслять;
- Можно составлять планы на будущее;
- Стоит уединиться для восстановления сил, можно отдыхать и медитировать;
- Можно проводить ритуалы, которые направлены на освобождение и очищение;
- Стоит отпустить прошлое, которое сильно тяготит и утратило актуальность;
- Стоит избавиться от пороков и вредных привычек.
Ранее сообщалось, что 5 июня затмение Луны пройдет в 22:12 по Киеву. Июньское затмение совпало с полнолунием. Лунное затмение 5 июня откроет коридор затмений.
Астролог Влад Росс говорил, что из-за коридора затмений в июне в жизни людей возможны важные перемены, в частности, могут изобрести вакцину от смертоносного китайского коронавируса Covid-19.