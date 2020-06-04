Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать

В день затмения Луны от некоторых действий стоит отказаться, посоветовала эксперт / УНИАН

Нумеролог Людмила Савина предупредила, что из-за затмения Луны, которое пройдет в пятницу, 5 июня, возможны конфликты между людьми, может возникнуть стремление к независимости и желание решиться на что-то нестандартное.

До 8 июня лучше находиться в спокойной обстановке, не позволять втягивать себя в конфликты, поскольку возможны нежелательные последствия, посоветовала эксперт в Facebook.

Савина добавила, что на этот период лучше не планировать ничего важного и заниматься привычными делами. Также нумеролог посоветовала, что можно и что нельзя делать в день затмения.

Затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать:

Стоит отказаться от поспешных действий;

Лучше не начинать новые проекты;

Не стоит делать крупные покупки;

Не стоит давать в долг;

Не стоит брать кредиты;

Лучше не пить спиртное;

Стоит воздержаться от начала путешествий.

Затмение июнь 2020 – что можно делать 5 числа:

Можно наблюдать, планировать и переосмыслять;

Можно составлять планы на будущее;

Стоит уединиться для восстановления сил, можно отдыхать и медитировать;

Можно проводить ритуалы, которые направлены на освобождение и очищение;

Стоит отпустить прошлое, которое сильно тяготит и утратило актуальность;

Стоит избавиться от пороков и вредных привычек.

Ранее сообщалось, что 5 июня затмение Луны пройдет в 22:12 по Киеву. Июньское затмение совпало с полнолунием. Лунное затмение 5 июня откроет коридор затмений.

Астролог Влад Росс говорил, что из-за коридора затмений в июне в жизни людей возможны важные перемены, в частности, могут изобрести вакцину от смертоносного китайского коронавируса Covid-19.