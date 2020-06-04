УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать

4 июня 2020, 12:40

Из-за затмения Луны до 8 июня стоит находиться в спокойной обстановке, отметила нумеролог.

Эксперт посоветовала в день затмения Луны отказаться от некоторых действий – Лунное затмение 5 июня 2020
В день затмения Луны от некоторых действий стоит отказаться, посоветовала эксперт / УНИАН

Нумеролог Людмила Савина предупредила, что из-за затмения Луны, которое пройдет в пятницу, 5 июня, возможны конфликты между людьми, может возникнуть стремление к независимости и желание решиться на что-то нестандартное.

До 8 июня лучше находиться в спокойной обстановке, не позволять втягивать себя в конфликты, поскольку возможны нежелательные последствия, посоветовала эксперт в Facebook.

Савина добавила, что на этот период лучше не планировать ничего важного и заниматься привычными делами. Также нумеролог посоветовала, что можно и что нельзя делать в день затмения.

Затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать:

  • Стоит отказаться от поспешных действий;
  • Лучше не начинать новые проекты;
  • Не стоит делать крупные покупки;
  • Не стоит давать в долг;
  • Не стоит брать кредиты;
  • Лучше не пить спиртное;
  • Стоит воздержаться от начала путешествий.

Затмение июнь 2020 – что можно делать 5 числа:

  • Можно наблюдать, планировать и переосмыслять;
  • Можно составлять планы на будущее;
  • Стоит уединиться для восстановления сил, можно отдыхать и медитировать;
  • Можно проводить ритуалы, которые направлены на освобождение и очищение;
  • Стоит отпустить прошлое, которое сильно тяготит и утратило актуальность;
  • Стоит избавиться от пороков и вредных привычек.

Ранее сообщалось, что 5 июня затмение Луны пройдет в 22:12 по Киеву. Июньское затмение совпало с полнолунием. Лунное затмение 5 июня откроет коридор затмений.

Астролог Влад Росс говорил, что из-за коридора затмений в июне в жизни людей возможны важные перемены, в частности, могут изобрести вакцину от смертоносного китайского коронавируса Covid-19.

затмение лунное затмение Людмила Савина
Сейчас вы просматриваете новость «Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:04
Синоптик рассказала, когда в Украину придут жаркие деньки до +30°
13:01
Фильм Текст станет сериалом - дата выхода, актеры и список серий
12:54
Штраф за нарушение карантина: Зеленский сделал неожиданное заявление Видео
12:46
"Кому-то что-то не нравится": Аваков объяснил сбор подписей в Раде за его отставку Видео
12:40
Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать
12:15
Орбит без сахара - Оля Бузова записала новый сингл
12:11
Троица: как будут работать банки в Украине
12:00
Верховная Рада назначила Ткаченко новым министром культуры
11:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
11:38
В Украине выросло число регионов, не соответствующих критериям смягчения карантина Видео
11:35
Вышел второй трейлер сериала Страна Лавкрафта 2020 Видео
11:26
Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции и сразу же назначила ему замену
11:23
Экс-глава британской разведки рассказал, где и как создали коронавирус
11:19
В Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших
11:06
"Грандиозное шоу": экcперт рассказал, чего ждать от Партии Шария в Раде
11:00
"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенко Видео
10:53
Принц Уильям зовет принца Гарри и Меган Маркл обратно в Лондон
10:53
"Приват24 лежит": масштабный сбой произошел в работе сервиса
10:52
Всплеск новых заражений COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали причину
10:50
Почему в Украине никогда не будет своего Илона Маска мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять