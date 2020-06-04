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Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться

4 июня 2020, 17:03

Затмение 5 июня может негативно повлиять на один из знаков Зодиака.

Завтра будет лунное затмение, и в этот день советуют придерживаться ряда рекомендаций – Затмение июнь 2020
В пятницу будет лунное затмение, и в этот день советуют придерживаться ряда рекомендаций / УНИАН

В пятницу, 5 июня, будет полутеневое затмение Луны, это затмение пройдет в знаке Стрельца под воздействием Венеры и Марса, совпадает с полнолунием и открывает коридор затмений. Лунное затмение нельзя будет увидеть только в Северной Америке.

Затмение 5 июня по Киеву начнется в 20:45 и продлится более 3 часов, максимальная фаза затмения будет в 22:26 – спутник Земли погрузится в тень Земли на 59%, сообщает Universe Today.

Во время полутеневого затмения Луна станет менее яркой, ближе к середине астрономического явления спутник нашей планеты может показаться чайного оттенка, а не жемчужно-белого как обычно.

Главред решил собрать все советы экспертов насчет июньского лунного затмения, в частности, что можно и нельзя делать, и кому стоит опасаться этого явления.

Нумеролог Людмила Савина посоветовала, от каких дел отказаться в затмение, а также чем лучше заняться.

Июньское затмение 2020 – что нельзя делать:

  • Стоит отказаться от поспешных действий;
  • Лучше не начинать новые проекты;
  • Не стоит делать крупные покупки;
  • Не стоит давать в долг;
  • Не стоит брать кредиты;
  • Лучше не пить спиртное;
  • Стоит воздержаться от начала путешествий.

Затмение 5 июня 2020 года – чем можно заняться:

  • Наблюдать, планировать и переосмыслять;
  • Составлять планы на будущее;
  • Стоит уединиться для восстановления сил, можно отдыхать и медитировать;
  • Проводить ритуалы, которые направлены на освобождение и очищение;
  • Отпустить прошлое, которое сильно тяготит и утратило актуальность;
  • Избавиться от пороков и вредных привычек.

Астролог Влад Росс говорил Главреду, что начало июня – 1-12 число, будет находиться под влиянием лунного затмения. Эксперт предупредил, что в это время есть угроза обмана и "кидалова".

По его словам, на протяжении этого периода очень важно иметь в своем распоряжении достоверные сведения или возможность проверить любую информацию, иначе можно легко стать жертвой "кидалова" и обмана.

"…многое будут решать какие-то скрытые факторы, не будет полной ясности… в первую декаду июня категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела…", – добавил он.

Астролог Людмила Халанская сообщала, что затмение 5 июня больше всего ощутят люди, которые родились в конце ноября – в начале декабря. Таким образом, остерегаться нужно Стрельцам (люди, которые родились с 23 ноября по 21 декабря).

Эксперт добавила, что из-за затмения и полнолуния возможны нарушения сна, может быть повышена возбудимость.

В гороскопе на 5 июня для всех знаков Зодиака говорится, что крупные неприятности грозят Козерогам и Скорпионам. Скорпионам спрогнозированы грубые ошибки, а Козерогам – происки недоброжелателей.

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