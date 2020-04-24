Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни

Лунный календарь на май 2020 – прогноз на каждый лунный день / 1zoom.ru

Лунный календарь на май 2020 прогнозирует полнолуние в мае 2020 – на 7-е число, а новолуние – на 22-е.

То есть начинаем мы месяц на растущей Луне – а это время, которое отлично подходит для реализации различных проектов, в том числе для привлечения и приумножения денег в кошельке. Периодом растущей Луны май и закончится.

В середине можно будет перевести дух и подвести промежуточные итоги. Всё, что начали на растущую Луну – удачно завершать при Луне убывающей.

Главред составил лунный календарь на май 2020 с рекомендациями на каждый лунный день.

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Лунный день 1 мая 2020

Луна в знаке Лев. Отличный день для веселья и развлечений – но не для финансовых трат. Кошелек на замок.

Лунный день 2 мая 2020

Луна в знаке Дева. Отличный день, чтобы заработать – для этого подойдет любая работа, но выполнять ее надо вдумчиво и кропотливо.

Лунный день 3 мая 2020

Луна в Деве. Отличный день, чтобы реализовать то, что запланировали ранее – и для путешествий.

Лунный день 4 мая 2020

Луна в знаке Весы. Важных решений лучше не принимать (дотяните до 6 мая). Дела вести с проверенными партнерами. А вообще самое лучшее сегодня – отдохнуть.

Лунный день 5 мая 2020

Луна в Весах. Лучше всего – завершать старые проекты. Нужно избегать серьезных ссор.

Лунный день 6 мая 2020

Луна в знаке Скорпион. Прекрасный день для принятия решений и начала новых проектов.

Лунный день 7 мая 2020

Луна в Скорпионе. Стоит быть смелее в бизнесе – но осторожнее с родными: с финансами сегодня все хорошо, а вот на семейном фронте – сгущаются тучи.

Лунный день 8 мая 2020

Луна в знаке Стрелец. Хорошо решаются бюрократические вопросы, проходят поездки – а вот строительство и вопросы, связанные с землей, лучше отложить.

Лунный день 9 мая 2020

Луна в Стрельце. Актуален прогноз предыдущего дня. Плюс день отлично подходит для любви – от экспериментов в постели и вплоть до заключения брака.

Лунный день 10 мая 2020

Луна в Стрельце. Стоит проявить сдержанность и постараться быть во всем максимально благоразумным.

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Лунный день 11 мая 2020

Луна в знаке Козерог. Бизнес-планы и финансовые траты лучше свернуть. Хорошо пройдут одиночные путешествия куда-нибудь на природу.

Лунный день 12 мая 2020

Луна в Козероге. Лучшая компания – одиночество, а лучшая тактика – осторожность. Дорогих покупок делать не стоит.

Лунный день 13 мая 2020

Луна в знаке Водолей. Отличный день для физических нагрузок (можно начинать курс фитнеса для похудения, к примеру) и организационной работы. Любое планирование сейчас даст отличные плоды.

Лунный день 14 мая 2020

Луна в Водолее. День отлично подходит для переосмысления и планирования. Хорошо идет коллективный труд.

Лунный день 15 мая 2020

Луна в знаке Рыбы. Хороший день для активного отдыха и финансовых вопросов. В то же время новых проектов лучше не начинать и с сослуживцами на работе держать ухо востро.

Лунный день 16 мая 2020

Луна в Рыбах. Нейтральный день. Стоит заняться своим здоровьем и отдыхом. Отдых вполне может быть активным – но желательно без партнеров и навязчивого общения.

Лунный день 17 мая 2020

Луна в Рыбах. Чтобы день прошел максимально плодотворно – нужно выспаться и не перетруждаться, все делать обстоятельно и неспешно. При этом день отлично подходит для решения финансовых вопросов.

Лунный день 18 мая 2020

Луна в знаке Овен. Очень опасный день: стоит отложить переговоры и работу, где нужна концентрация и скрупулезность. Стоит быть осторожнее с огнем. Отнеситесь к этому философски и просто "проплывите день по течению".

Лунный день 19 мая 2020

Луна в Овне. Опасный период продолжается, но негативные тенденции затихают. Чаще советуйтесь с более опытными партнерами и родственниками, а вместо начала новых проектов – завершайте старые.

Лунный день 20 мая 2020

Луна в знаке Телец. Отличный день для решения финансовых вопросов – от вложения средств до дорогих покупок. Можно побаловать себя походом в ресторан или просто максимально окружить себя уютом дома.

Лунный день 21 мая 2020

Луна в Тельце. Возможен упадок сил и даже депрессия. Почитайте хорошую книгу, посмотрите комедию. Главное – избавиться от негатива в мыслях.

Лунный день 22 мая 2020

Луна в Тельце. Стоит заняться завершением старых проектов и общением с родными и любимыми людьми.

Лунный день 23 мая 2020

Луна в знаке Близнецы. Можно смело начинать диету или цикл упражнений – похудеть будет легче. Хороший день и для решения финансовых вопросов. Скупость и приступы злости стоит держать под контролем.

Лунный день 24 мая 2020

Луна в Близнецах. Эмоции нужно держать в узде, а вот финансы можно чуток и отпустить.

Лунный день 25 мая 2020

Луна в знаке Рак. Рисковать не стоит. Также как не стоит давать взаймы. А вот торговаться сегодня можно и нужно.

Лунный день 26 мая 2020

Луна в Раке. Стоит посидеть на диете. И нужно быть максимально осторожными с финансовыми обязательствами – как своими, так и чужими.

Лунный день 27 мая 2020

Луна в знаке Лев. Очень благоприятный день, особенно на любовном фронте. Только постарайтесь не поддаваться на чужую лесть.

Лунный день 28 мая 2020

Луна во Льве. Отличный день для решения рабочих и финансовых вопросов. Только лениться не следует.

Лунный день 29 мая 2020

Луна во Льве. День сложен для общения, но удачен для поездок и путешествий. Лучше всего заняться творчеством и саморазвитием. На работе – подчищать хвосты.

Лунный день 30 мая 2020

Луна в знаке Дева. Придется потрудиться – но работа будет спориться. Главное – прикусить язык и не лезть на рожон: ссоры сегодня не пойдут никому на пользу.

Лунный день 31 мая 2020

Луна в Деве. День создан для денег. Работа и учеба идут на ура. Главное – чтоб в эмоциях был штиль.