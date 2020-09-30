Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни

В октябре спрогнозировано только два благоприятных дня для личной жизни и бизнеса.
Составлен лунный календарь на октябрь 2020 года, в нем указано, в какой фазе и в каком знаке Зодиака находится Луна, а также разными цветами отмечены неблагоприятные и благоприятные дни.
В октябре прогнозируется пять критических дней для начала новых дел – 2, 6, 9, 16 и 23 число, говорится в лунном календаре, который опубликовал vedmochka.net.
В календаре отмечено, что благоприятными днями для личной жизни и бизнеса будут 21 и 24 октября.
Лунный календарь – октябрь 2020 – какие будут фазы Луны:
- 1 октября и 17-31 октября – растущая Луна;
- 2 октября в 0:05 – полнолуние в октябре 2020;
- 3-15 октября – убывающая Луна;
- 16 октября в 22:30 – новолуние в октябре 2020;
- 31 октября в 17:48 – второе октябрьское полнолуние.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк