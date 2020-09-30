Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни

В октябре ожидается пять критических дней / Reuters

Составлен лунный календарь на октябрь 2020 года, в нем указано, в какой фазе и в каком знаке Зодиака находится Луна, а также разными цветами отмечены неблагоприятные и благоприятные дни.

В октябре прогнозируется пять критических дней для начала новых дел – 2, 6, 9, 16 и 23 число, говорится в лунном календаре, который опубликовал vedmochka.net.

В календаре отмечено, что благоприятными днями для личной жизни и бизнеса будут 21 и 24 октября.

Лунный календарь – октябрь 2020 – какие будут фазы Луны:

1 октября и 17-31 октября – растущая Луна;

2 октября в 0:05 – полнолуние в октябре 2020;

3-15 октября – убывающая Луна;

16 октября в 22:30 – новолуние в октябре 2020;

31 октября в 17:48 – второе октябрьское полнолуние.

В октябре ожидается пять критических дней / Скриншот с vedmochka.net