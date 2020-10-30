Лунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный день

Самый благоприятный день ноября – 28 число, говорится в лунном календаре / УНИАН

Опубликован лунный календарь на ноябрь 2020 года. В лунном календаре указаны лунные дни, фазы Луны, а также плохие и благоприятные дни.

В ноябре текущего года благоприятным днем для личной жизни и бизнеса будет 28 число, отмечено в календаре, который размещен на vedmochka.net.

По данным ресурса, на протяжении месяца хорошими для бизнеса и личной жизни будут ряд дней – 21, 23, 25, 26, 27 и 29 ноября.

В календаре отмечено, что в ноябре будет три критических и неблагоприятных дня для начала новых дел.

Лунный календарь – ноябрь 2020 – какие критические и неблагоприятные дни для начала новых дел:

6 ноября;

8 ноября;

22 ноября.

Главные фазы Луны в ноябре текущего года:

15 число, 7:06 по Киеву – новолуние в ноябре 2020;

30 число, 11:29 по Киеву – полнолуние;

30 число, 11:30 по Киеву – лунное затмение.