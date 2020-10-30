Лунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный день

В ноябре ожидается ряд хороших дней и три – критических.
Опубликован лунный календарь на ноябрь 2020 года. В лунном календаре указаны лунные дни, фазы Луны, а также плохие и благоприятные дни.
В ноябре текущего года благоприятным днем для личной жизни и бизнеса будет 28 число, отмечено в календаре, который размещен на vedmochka.net.
По данным ресурса, на протяжении месяца хорошими для бизнеса и личной жизни будут ряд дней – 21, 23, 25, 26, 27 и 29 ноября.
В календаре отмечено, что в ноябре будет три критических и неблагоприятных дня для начала новых дел.
Лунный календарь – ноябрь 2020 – какие критические и неблагоприятные дни для начала новых дел:
- 6 ноября;
- 8 ноября;
- 22 ноября.
Главные фазы Луны в ноябре текущего года:
- 15 число, 7:06 по Киеву – новолуние в ноябре 2020;
- 30 число, 11:29 по Киеву – полнолуние;
- 30 число, 11:30 по Киеву – лунное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк