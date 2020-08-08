"С первого взгляда": назван самый благоприятный период августа для любви

Во второй декаде августа возможна любовь с первого взгляда, сказал астролог / Reuters

Вторая декада августа 2020 года будет самой благоприятной в плане знакомств и любви – новые знакомые могут принести в жизнь нежность и любовь.

В этот период Венера будет способствовать любви с первого взгляда, которая перерастет в сильные чувства и прочный союз, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

В то же время эксперт предупредил, что во второй декаде месяца не исключены и иллюзии.

"Наиболее благоприятные числа в плане знакомств и любви – вторая декада августа, потому что люди, с которыми вас сведет судьба в этот день, привнесут в вашу жизнь любовь и нежность…", – спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе текущего года счастливчиками могут стать четыре знака Зодиака – Рак, Водолей, Овен и Лев. По его словам, Раки будут чувствовать себя самыми счастливыми, в их знак Зодиака войдет Венера – символ любви, брака и денег.