"С первого взгляда": назван самый благоприятный период августа для любви

Во второй половине августа можно быстро влюбиться, поделился Росс.
Вторая декада августа 2020 года будет самой благоприятной в плане знакомств и любви – новые знакомые могут принести в жизнь нежность и любовь.
В этот период Венера будет способствовать любви с первого взгляда, которая перерастет в сильные чувства и прочный союз, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
В то же время эксперт предупредил, что во второй декаде месяца не исключены и иллюзии.
"Наиболее благоприятные числа в плане знакомств и любви – вторая декада августа, потому что люди, с которыми вас сведет судьба в этот день, привнесут в вашу жизнь любовь и нежность…", – спрогнозировал астролог.
Ранее Влад Росс говорил, что в августе текущего года счастливчиками могут стать четыре знака Зодиака – Рак, Водолей, Овен и Лев. По его словам, Раки будут чувствовать себя самыми счастливыми, в их знак Зодиака войдет Венера – символ любви, брака и денег.