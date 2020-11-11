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Магическая дата 11.11: как привлечь удачу и что нельзя делать

11 ноября 2020, 10:26

Это вообще один из самых благоприятных дней года для того, чтобы получить помощь от Вселенной.

Зеркальная дата 11.11 - как правильно использовать силу дня
Зеркальная дата 11.11 - как правильно использовать силу дня / 1zoom.ru

Зеркальная дата 11.11 в 2020 году дарит отличную возможность начать важное дело и зарядиться позитивом.

Это вообще один из самых благоприятных дней года для того, чтобы получить помощь от Вселенной. Дата 11.11 наполнена силой и активностью.

Зеркальная дата 11.11 – что нужно делать в этот день и что нельзя

Сам ряд цифр призывает к гармонии, равновесию. При этом полезно и нужно начинать новые дела, особенно те, что приносят добро. Ведь единица в нумерологии означает миссию, которую необходимо выполнить. При этом стоить проявить смелость, оригинальность и находчивость.

Читайте такжеГороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результатС другой стороны, при выполнении этой миссии можно смело рассчитывать на помощь Высших сил, ведь единица – это еще и символ божественного вмешательства.

Так что сегодня стоит слушать свою интуицию и не бояться начинать новые проекты.

А вот чего делать не стоит – так это слушать чужие советы. Энергетика единицы предполагает, что чужое мнение сегодня – только во вред.

Как правильно загадать желание 11.11

Читайте такжеЗеркальная дата: как уберечься от больших проблем и загадать желаниеСегодня можно загадывать лишь желания, которые не несут в себе негатива, зависти или мести. Даже справедливая месть сегодня рискует обернуться против мстителя. Любой негатив вернется бумерангом.

Поэтому перед загадыванием желания 11.11 стоит помедитировать, чтобы пребывать в максимально умиротворенном состоянии.

А еще лучше – просто помолиться. Молитва – это тоже своего рода загадывание желания, но направленное к Небесам. Молитва очистит душу и даст толчок тем делам, что – по замыслу Божьему – пойдут человеку на пользу.

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