Магическая дата 11.11: как привлечь удачу и что нельзя делать

Это вообще один из самых благоприятных дней года для того, чтобы получить помощь от Вселенной.
Зеркальная дата 11.11 в 2020 году дарит отличную возможность начать важное дело и зарядиться позитивом.
Это вообще один из самых благоприятных дней года для того, чтобы получить помощь от Вселенной. Дата 11.11 наполнена силой и активностью.
Зеркальная дата 11.11 – что нужно делать в этот день и что нельзя
Сам ряд цифр призывает к гармонии, равновесию. При этом полезно и нужно начинать новые дела, особенно те, что приносят добро. Ведь единица в нумерологии означает миссию, которую необходимо выполнить. При этом стоить проявить смелость, оригинальность и находчивость.
Читайте такжеГороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результатС другой стороны, при выполнении этой миссии можно смело рассчитывать на помощь Высших сил, ведь единица – это еще и символ божественного вмешательства.
Так что сегодня стоит слушать свою интуицию и не бояться начинать новые проекты.
А вот чего делать не стоит – так это слушать чужие советы. Энергетика единицы предполагает, что чужое мнение сегодня – только во вред.
Как правильно загадать желание 11.11
Читайте такжеЗеркальная дата: как уберечься от больших проблем и загадать желаниеСегодня можно загадывать лишь желания, которые не несут в себе негатива, зависти или мести. Даже справедливая месть сегодня рискует обернуться против мстителя. Любой негатив вернется бумерангом.
Поэтому перед загадыванием желания 11.11 стоит помедитировать, чтобы пребывать в максимально умиротворенном состоянии.
А еще лучше – просто помолиться. Молитва – это тоже своего рода загадывание желания, но направленное к Небесам. Молитва очистит душу и даст толчок тем делам, что – по замыслу Божьему – пойдут человеку на пользу.