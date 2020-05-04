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"На грани взрыва": большая встряска у Украины еще впереди

4 мая 2020, 06:03

Эпидемия, горящий Чернобыль и финансовый кризис были лишь "цветочками", считает Влад Росс.

Украина
Астролог рассказал, почему Украину так "штормит", и будет ли весь 2020-ый таким сложным / УНИАН

С первых дней 2020 год для Украины не задался. В первых числах января был сбит украинский самолет в Иране, а дальше пошло-поехало: эпидемия коронавируса, кризис, горящие леса в Чернобыльской зоне и не только, пылевые бури, задыхающийся Киев и так далее. Однако такая тряска была вполне прогнозируемой, и весь 2020 год будет для Украины крайне непростым, причем новый этап кризиса – впереди.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Весна в Украине из-за перечисленных событий получилась горячая. Причем впереди май, и не исключено, что украинцы перестанут подчиняться карантину, если он будет продлен, и будут балансировать на грани взрыва. То есть, если власть попытается и дальше держать людей взаперти, может разгореться противостояние народа и власти. Потому важно этого не допустить, запустив экономику", – отметил Росс.

Читайте также"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" маяПо словам астролога, напряженный период в жизни Украины связан с положением планет Сатурн и Плутон, которые находятся в первом доме гороскопа нашей страны, где Сатурн указывает на встряски, переломные моменты, большие испытания (неспроста называется "планетой большого несчастья"), а Плутон говорит о глобальности процессов и событий, а также о влиянии этих событий на целые народы.

"Именно эти две планеты портят картину, и из-за них 2020-ый уж точно не назовешь благоприятным годом. В плане экономики Украины – так точно", – добавил Влад Росс.

По его прогнозам, украинцев ждет облегчение лишь в 2021 году, когда начнется "все хорошее в судьбе Украины".

При этом не только первая половина года будет сложной для Украины, вторая волна встряски еще впереди, предполагает астролог.

Читайте такжеОстанутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России"Учитывая цикл обращения Сатурна – планеты большого несчастья, трудностей и преодоления – в гороскопе нашей страны, нам придется очень несладко в конце 2020 года, а, если быть точным, то в октябре-ноябре. Это будет очень сложный период для Украины. В частности, может серьезно обвалиться гривна, а правительство окажется неспособным справиться с экономическими проблемами и вызовами", – рассказал Влад Росс.

Из-за недееспособности, которую продемонстрирует нынешний Кабмин, по прогнозу Росса, правительство будут ждать кадровые перестановки.

"В октябре-ноябре правительство возглавит очень харизматичный премьер-министр. И именно благодаря ему Украина начнет подниматься и демонстрировать экономический рост", – обнадежил астролог.

А пока что, по словам Влада Росса, украинцев ждет период безвременья, сложностей, препятствий.

"Перемены к лучшему и перспектива светлого будущего появится осенью, особенно если президент Зеленский решится пойти на серьезную перетряску и изменение своего окружения", – подытожил он.

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