"На все четыре стороны": астролог назвал дату, когда для украинцев откроют границы

По мнению астролога, украинцы уже совсем скоро смогут беспрепятственно путешествовать в южные страны ЕС, а вот Германия и Франция будут для них закрыты / Фото facebook

Если граждане стран Евросоюза с 1 июля могут беспрепятственно путешествовать в рамках ЕС, то относительно открытия границ для украинцев в Евросоюзе не будет единой политики: одни начнут принимать наших сограждан, другие – нет.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Греция, Испания и другие южные страны Евросоюза откроют свои границы для Украины, тогда как северные страны, в том числе Германия и Франция, будут оставаться для нас закрыты еще долго. Думаю, что планировать поездки и полеты в любую из стран Евросоюза украинцы могут на сентябрь, потому что, по моим прогнозам, с 1 сентября в ЕС можно будет летать свободно, как, в принципе, практически в любую другую страну мира. К слову, и США для украинцев будут открыты в дальнейшем постоянно", – рассказал Росс.

Читайте такжеКогда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал срокиПо мнению астролога, именно к первому дню осени практически полностью возобновится авиасообщение в мире. А, если планировать поездку куда-то за рубеж до этой даты, т.е. летом, можно попасть впросак, предостерег Росс.

Кроме того, Влад Росс считает, что некоторые страны могут закрыть границы повторно из-за новой вспышки или второй волны коронавируса.

"Прежде всего, это будут страны, в которых можно было видеть недавнее затмение: Индия, Китай, Австралия, Индонезия и весь континент Южная Америка", – уточнил Росс.

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