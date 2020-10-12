Астролог назвал обжор №1 по знаку Зодиака

Представители одного земного знака Зодиака не знают меры в еде, поделился Росс.
Астролог Влад Росс сказал, что среди знаков Зодиака чревоугодниками можно смело назвать Тельцов, они обжоры №1.
Тельцы, как правило, не знают меры в еде, поделился эксперт с Главредом.
По словам собеседника, представители этого знака – самые большие любители вкусно и много поесть.
Росс добавил, что Тельцы также являются самыми большими гурманами.
"…У представителей этого знака Зодиака просто непомерный аппетит. Желудком управляет Луна, и именно она – в экзальтации в Тельце, поэтому Телец расположился на первом месте по обжорству…", – отметил астролог.
- Ранее Влад Росс составил для Тельца гороскоп на октябрь 2020 года.
- Астролог предупреждал, что в первой половине месяца в жизни Тельцов могут проявиться тайные враги, возможны проблемы с оформление бумаг.
Знак Зодиака Телец
Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.
Автор: Екатерина Присяжнюк