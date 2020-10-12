Астролог назвал обжор №1 по знаку Зодиака

Тельцы – обжоры №1 среди знаков Зодиака, сообщил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс сказал, что среди знаков Зодиака чревоугодниками можно смело назвать Тельцов, они обжоры №1.

Тельцы, как правило, не знают меры в еде, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, представители этого знака – самые большие любители вкусно и много поесть.

Росс добавил, что Тельцы также являются самыми большими гурманами.

"…У представителей этого знака Зодиака просто непомерный аппетит. Желудком управляет Луна, и именно она – в экзальтации в Тельце, поэтому Телец расположился на первом месте по обжорству…", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс составил для Тельца гороскоп на октябрь 2020 года.

Астролог предупреждал, что в первой половине месяца в жизни Тельцов могут проявиться тайные враги, возможны проблемы с оформление бумаг.