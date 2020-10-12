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Астролог назвал обжор №1 по знаку Зодиака

12 октября 2020, 06:03

Представители одного земного знака Зодиака не знают меры в еде, поделился Росс.

Астролог сообщил, что Тельцы – обжоры №1 среди знаков Зодиака – Гороскоп Телец 2020
Тельцы – обжоры №1 среди знаков Зодиака, сообщил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс сказал, что среди знаков Зодиака чревоугодниками можно смело назвать Тельцов, они обжоры №1.

Тельцы, как правило, не знают меры в еде, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, представители этого знака – самые большие любители вкусно и много поесть.

Росс добавил, что Тельцы также являются самыми большими гурманами.

"…У представителей этого знака Зодиака просто непомерный аппетит. Желудком управляет Луна, и именно она – в экзальтации в Тельце, поэтому Телец расположился на первом месте по обжорству…", – отметил астролог.

Знак Зодиака Телец

Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Телец
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