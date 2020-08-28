Назван главный лузер сентября по знаку Зодиака

Одному знаку Зодиака грозят клевета и ограбление, предупредил эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в сентябре 2020 года главным лузером среди знаков Зодиака будет Овен.
Овны будут притягивать к себе клевету и "дурной глаз", поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник предупредил, что представители этого знака могут ограбить.
"Овна ждут сложности, связанные с ДТП и несчастными случаями… Овну стоит "притормозить" свою жизнь и закрепиться на тех позициях, которые он уже занимает", – сказал астролог.
Ранее Влад Росс поделился гороскопом для Овна на август 2020 года. Астролог говорил, что Овнам светят карьерные успехи, в конце месяца наступит прекрасное время для начала бизнес-проектов.
Автор: Екатерина Присяжнюк