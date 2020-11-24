Назван знак Зодиака, который не переносит стервозность

Водолеи не переносят стервозность, поделился Влад Росс / Скриншот

Знак Зодиака Водолей не любит гневаться, избегает страстей и не переносит в людях стервозность.

Если Водолеи гневаются, то делают это тихо, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, представители этого знака Зодиака нередко предпочитают жить одни, чтобы не сталкиваться с проявлениями стервозности.

"…Водолей всегда очень спокоен, и нужно очень постараться, чтобы разозлить его и вывести из себя. Однако, если кому-то удастся сильно задеть Водолея, его просто переклинивает...", – сказал эксперт.

Росс добавил, что Водолеи начинают гневаться, если их серьезно задели за живое.

"…В такой ситуации Водолею лучше всего прогуляться: общение с природой, прогулка к морю или реке быстро помогают Водолею прийти в себя", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс поделился, что Водолеи ценят независимость, свободолюбивы и могут удивить продуктивностью во время удаленной работы.

Астролог подчеркнул, что представители этого знака Зодиака ненавидят, когда их контролируют.