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Назван знак Зодиака, который не переносит стервозность

24 ноября 2020, 19:10

Воздушный знак Зодиака избегает проявлений стервозности, отметил эксперт.

Росс поделился, что Водолеи не переносят стервозность – Водолей гороскоп
Водолеи не переносят стервозность, поделился Влад Росс / Скриншот

Знак Зодиака Водолей не любит гневаться, избегает страстей и не переносит в людях стервозность.

Если Водолеи гневаются, то делают это тихо, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, представители этого знака Зодиака нередко предпочитают жить одни, чтобы не сталкиваться с проявлениями стервозности.

"…Водолей всегда очень спокоен, и нужно очень постараться, чтобы разозлить его и вывести из себя. Однако, если кому-то удастся сильно задеть Водолея, его просто переклинивает...", – сказал эксперт.

Росс добавил, что Водолеи начинают гневаться, если их серьезно задели за живое.

"…В такой ситуации Водолею лучше всего прогуляться: общение с природой, прогулка к морю или реке быстро помогают Водолею прийти в себя", – отметил астролог.

Знак Зодиака Водолей

Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.

Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.

Влад Росс гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей
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