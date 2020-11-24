Назван знак Зодиака, который не переносит стервозность

Воздушный знак Зодиака избегает проявлений стервозности, отметил эксперт.
Знак Зодиака Водолей не любит гневаться, избегает страстей и не переносит в людях стервозность.
Если Водолеи гневаются, то делают это тихо, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По словам собеседника, представители этого знака Зодиака нередко предпочитают жить одни, чтобы не сталкиваться с проявлениями стервозности.
"…Водолей всегда очень спокоен, и нужно очень постараться, чтобы разозлить его и вывести из себя. Однако, если кому-то удастся сильно задеть Водолея, его просто переклинивает...", – сказал эксперт.
Росс добавил, что Водолеи начинают гневаться, если их серьезно задели за живое.
"…В такой ситуации Водолею лучше всего прогуляться: общение с природой, прогулка к морю или реке быстро помогают Водолею прийти в себя", – отметил астролог.
- Ранее Влад Росс поделился, что Водолеи ценят независимость, свободолюбивы и могут удивить продуктивностью во время удаленной работы.
- Астролог подчеркнул, что представители этого знака Зодиака ненавидят, когда их контролируют.
Знак Зодиака Водолей
Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.
Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.