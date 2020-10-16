Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака

Рыбы – легкая добыча мошенников, предупредил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака легкой добычей мошенников являются Рыбы.

Наобещав Рыбам что-то, их можно легко взять тепленькими, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что представители этого знака часто ведутся на сладкие обещания, и из-за этого многое теряют.

"…Их легко можно взять тепленькими, наобещав горы, потому они становятся легкой добычей для мошенников", – сказал Росс.

По его словам, у Рыб также есть одна беда – желание кого-то оболгать или что-то украсть.

"…Они слишком увлекаются закулисными играми, из-за чего оказываются в проигрыше", – добавил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в октябре 2020 года Рыбам светит отчаянный фарт в любви и в профессиональной деятельности.

Эксперт говорил, что на протяжении месяца люди, рожденные под этим знаком, могут найти "папиков".