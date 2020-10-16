Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака

Представителей водного знака Зодиака мошенники легко могут взять тепленькими, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака легкой добычей мошенников являются Рыбы.
Наобещав Рыбам что-то, их можно легко взять тепленькими, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник отметил, что представители этого знака часто ведутся на сладкие обещания, и из-за этого многое теряют.
"…Их легко можно взять тепленькими, наобещав горы, потому они становятся легкой добычей для мошенников", – сказал Росс.
По его словам, у Рыб также есть одна беда – желание кого-то оболгать или что-то украсть.
"…Они слишком увлекаются закулисными играми, из-за чего оказываются в проигрыше", – добавил астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что в октябре 2020 года Рыбам светит отчаянный фарт в любви и в профессиональной деятельности.
- Эксперт говорил, что на протяжении месяца люди, рожденные под этим знаком, могут найти "папиков".
Знак Зодиака Рыбы
Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.
Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.