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Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака

16 октября 2020, 06:03

Представителей водного знака Зодиака мошенники легко могут взять тепленькими, отметил эксперт.

Росс предупредил, что Рыбы – легкая добыча мошенников – Гороскоп 2020
Рыбы – легкая добыча мошенников, предупредил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака легкой добычей мошенников являются Рыбы.

Наобещав Рыбам что-то, их можно легко взять тепленькими, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что представители этого знака часто ведутся на сладкие обещания, и из-за этого многое теряют.

"…Их легко можно взять тепленькими, наобещав горы, потому они становятся легкой добычей для мошенников", – сказал Росс.

По его словам, у Рыб также есть одна беда – желание кого-то оболгать или что-то украсть.

"…Они слишком увлекаются закулисными играми, из-за чего оказываются в проигрыше", – добавил астролог.

Знак Зодиака Рыбы

Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.

Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Рыбы
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