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Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака

21 августа 2020, 12:34

У женщин, рожденных под одним знаком Зодиака, очень скверный характер, сообщили эксперты.

Астрологи предупредили, что женщины-Весы постоянно хотят манипулировать людьми – Гороскоп 2020
Женщины-Весы постоянно хотят манипулировать людьми, предупредили астрологи / sobakidendy-news.ru

Представительницы одного знака Зодиака – Весы – хотят постоянно манипулировать людьми.

Женщины-Весы полны очарования и одни из самых красивых среди знаков Зодиака, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По их данным, у Весов отменный вкус и очень скверный характер.

"…Ради поддержания красоты они готовы на любые действия – от косметолога до хирургической операции. Главное – желанный результат…", – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года самая плохая ситуация сложится в жизни Весов.

Эксперт предупредил, что Весам грозят конфликты, следствия и суды. Астролог добавил, что представители этого знака могут поссориться с близкими людьми. Росс посоветовал Весам уединиться и отдохнуть.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака гороскоп Весы
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