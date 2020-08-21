Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака

Женщины-Весы постоянно хотят манипулировать людьми, предупредили астрологи / sobakidendy-news.ru

Представительницы одного знака Зодиака – Весы – хотят постоянно манипулировать людьми.

Женщины-Весы полны очарования и одни из самых красивых среди знаков Зодиака, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По их данным, у Весов отменный вкус и очень скверный характер.

"…Ради поддержания красоты они готовы на любые действия – от косметолога до хирургической операции. Главное – желанный результат…", – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в августе 2020 года самая плохая ситуация сложится в жизни Весов.

Эксперт предупредил, что Весам грозят конфликты, следствия и суды. Астролог добавил, что представители этого знака могут поссориться с близкими людьми. Росс посоветовал Весам уединиться и отдохнуть.