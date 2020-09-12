Названы самые верные мужчины по знаку Зодиака

Тельцы – самые верные мужчины, поделились астрологи / УНИАН

Астрологи выяснили, что самые верные мужчины по знаку Зодиака – Тельцы, они никогда не изменят и не предадут.

Тельцы вкладывают в отношения всю душу, пишет slovofraza.com.

Эксперты добавили, что люди, рожденные под этим знаком, знатные домоседы, им комфортно быть в маленьких и нешумных компаниях.

"Он (Телец – Ред.) мечтает быть в паре с идеальным партнером и провести рука об руку всю жизнь. Поэтому Тельцы никогда вас не предадут и не изменят", – отмечается в материале.