Названы "собачки" среди знаков Зодиака

Девы – "собачки" среди знаков Зодиака, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что Девы получают удовольствие от подчинения, они являются "собачками".

Девам вполне комфортно танцевать под чью-то дудку, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, им многого не надо.

"Девы – это собачки, которые послушно выполняют все команды… Они хорошо трудятся и действуют под чьим-то руководством, и для них это комфортно…", – отметил астролог.

Росс добавил, что иногда попадаются весьма амбициозные Девы, но таких очень мало, например, бизнесмен Ринат Ахметов.

"…Такие амбиции и стремление к богатству в случае Девы-Ахметова определяет восходящий Козерог в его гороскопе, который и обуславливает эти непомерные аппетиты", – сказал эксперт.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкостьРанее Влад Росс говорил, что во второй половине августа 2020 года Девы будут "на коне", в частности, они могут открыть успешный бизнес или заключить выгодные сделки. Астролог предупредил, что Девам грозят несчастные случаи и ДТП.