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Названы страны, которые идеально подходят каждому знаку Зодиака

16 августа 2020, 05:59

Влад Росс рассказал, в какую страну каждый из знаков должен если не переехать на ПМЖ, то хотя бы съездить раз в жизни.

туризм
Астролог рассказал, в какие страны нужно отправиться каждому знаку Зодиака / фото: kupi-polis.at.ua

Чтобы подобрать страну, которая идеально подходит для жизни, отдыха, восстановления сил, работы или развития каждому конкретному человеку, нужно составлять его гороскоп – это будет во многом зависеть от времени рождения. Однако можно составить приблизительный список стран, которые подходят по духу каждому из знаков Зодиака и куда хоть раз в жизни стоит съездить.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Овен. Овнам больше всего подойдет восточная часть Германии или Ирландия. Именно там они будут чувствовать себя наиболее комфортно.

Телец. Для представителей этого знака идеально подойдет наша страна – Украина, а также Швейцария и Болгария.

Близнецы. Близнецам наиболее уютно будет в Соединенных Штатах Америки, а из европейских стран – в Бельгии.

Рак. Наиболее гармонично Раки почувствуют себя в Индии и Голландии.

Читайте такжеПсихи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки ЗодиакаЛев. Идеальная страна для Львов – это Франция, именно там они почувствуют себя "в своей тарелке". Также Львам будет комфортно в Объединенных Арабских Эмиратах и в Сингапуре.

Дева. Поскольку Девы – это очень прагматичный и работящий народ, им прекрасно подойдет Япония. Менталитет японцев будет очень близок Девам. Кроме того, Девам точно придется по душе Западная Германия.

Весы. Весам будет сказочно хорошо в Великобритании и Дании, а также в Канаде. Это их страны по духу. Особенно Весам понравится вежливость населения этих стран.

Скорпион. Представителям этого знака комфортно будет в Иране, Афганистане, а также в Венгрии.

Стрелец. Гармоничнее всего Стрельцы себя почувствуют в Италии и Польше. Их не оставит равнодушными религиозность этих стран, а также хитринка, присущая тамошним народам.

Козерог. Козерогам отлично подойдут Швеция и скандинавские страны. Также неплохо им будет в Китае и Тибете.

Водолей. Водолеи по-настоящему почувствуют себя "на своем месте" в Норвегии, Исландии и России. Также, вне всякого сомнения, Водолеи, превыше всего ценящие свободу и независимость, очень оценят Амстердам, почувствуют, что это их родной город. Кроме того, комфортно представителям этого знака будет в странах бывшей Югославии: в Сербии, Черногории и Хорватии.

Рыбы. Рыбы идеально будут себя чувствовать в Португалии и Финляндии. Многим из них будет комфортно и в Непале. Также Рыб не оставит равнодушными Венеция – им будет уютно в этом городе.

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