УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус

30 апреля 2020, 04:11

По словам Влада Росса, представители всего двух знаков Зодиака относительно легко переносят Covid-19.

коронавирус
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака чаще всего поражает коронавирус / pixabay.com

Люди, рожденные под знаками Близнецов и Водолея, тяжелее всего болеют китайским вирусом Covid-19, который на несколько месяцев парализовал мир и унес жизни тысяч людей. Переболев коронавирусом, что Близнецы, что Водолеи могут получить очень серьезные осложнения.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Именно потому, по мнению астролога, легкой добычей для коронавируса стал премьер Великобритании Борис Джонсон, Близнецы по знаку Зодиака. Также, по его прогнозам, китайская зараза с большой вероятностью может поразить и американского президента Дональда Трампа (тоже Близнецы).

"Близнецы среди всех знаков наиболее подвержены легочным заболеваниям. Потому они наиболее уязвимы перед коронавирусом. Причем Covid-19 беспощадно дырявит легкие Близнецов, и этот орган попросту тает. Водолеи чуть меньше уязвимы, но и у них легкие – слабое место, а потому, заразившись коронавирусом, они болеют долго и тяжело", – рассказал Росс.

Также, по словам астролога, тяжело переносят Covid-19 и Тельцы.

"Их слабые места – горло, легкие и щитовидка. Именно они страдают в процессе болезни", – уточнил Влад Росс.

Читайте также"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" маяУченые уже доказали, что люди с болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом и ожирением составляют группу риска. И именно они переносят коронавирус тяжелее всего и чаще, чем другие, умирают.

Люди, рожденные под знаком Рыб, чаще других страдают от диабета, убежден астролог. А потому представителям этого знака весьма сложно справляться с коронавирусом. К тому же, по словам Росса, в процессе борьбы с болезнью у Рыб часто страдает и венозная система.

А вот от проблем с сосудами и внутричерепного давления очень часто страдают Овны.

"У Овнов коронавирус может сопровождаться скачками давления, проблемами с сосудами, а также горячкой. У них может резко и существенно подскакивать температура, и переносить ее они будут очень тяжело. Проблемы могут попутно начаться и с артериями", – отметил Влад Росс.

Львы, по мнению астролога, чаще, чем другие знаки, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сердце – их слабое место. И эта особенность организма и здоровья Львов может существенно усложнить процесс протекания болезни и борьбы с Covid-19.

Что касается Весов и Стрельцов, то у первых коронавирус или курс лечения от него могут вызвать проблемы с почками, вплоть до отказа почек, а у вторых – с печенью, предостерег астролог. Он уточнил, что у Стрельцов очень часто возникают различные печеночные недуги, цирроз, гепатит, холецистит.

Читайте такжеОстанутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в РоссииТакже коронавируса, по мнению Влада Росса, следует очень бояться Девам.

"Уже установлено, что коронавирус пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт, а у Дев это – слабое место. Собственно, такая же беда и у Раков", – предостерег астролог.  

Хорошие новости для Скорпионов и Козерогов.

Скорпионы, представители "знака смерти и перерождения", более-менее стойкие в борьбе с коронавирусом, считает Росс.

"В Украине Скорпионы неплохо справляются с Covid-19 и выживают. Скорпион – удивительный знак в том смысле, что, когда всем плохо, и все вокруг рушится, им становится хорошо, они чувствуют себя на подъеме. Возможно, это и добавляет им выносливости. Скорпионы в схватке с коронавирусом проявляют себя прямо как "чахлик невмерущий": они очень стойкие. Однако, подцепив "корону", Скорпионам больше, чем кому-либо другому, придется посидеть на унитазе, так как частый симптом заражения коронавирусом – диарея – будет наиболее проявлен у представителей этого знака", – рассказал Влад Росс.

Также относительно легко переносят коронавирус Козероги, заверил астролог.

"При заражении коронавирусом единственное, что их будет заметно беспокоить – ломота в костях. То есть, если у Близнецов первый признак заражения – потеря обоняния, то у Козерогов – ломота в костях. Им будет казаться, что у них усугубился ревматизм", – отметил Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз коронавирус знаки зодиака Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:11
Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус
03:38
Сенсационное открытие: в США испытывают "панацею" от коронавируса
03:06
Ученые рассказали, как связаны "обнимашки" и секс в браке
02:17
Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам
01:47
Эксперт пояснила, как солнечные ванны помогут защититься от Covid-19 Видео
01:41
Многоликий коронавирус: ученые узнали, почему симптомы Ковида разные Видео
01:14
Ученые назвали самую полезную кашу во время карантина Видео
00:35
Жизнь дала трещину: в США стриптизерша из-за карантина ушла в порно
00:23
Голая Алина Байкова показала мокрую грудь на развратном фото Фото
00:12
Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать
29 апреля, среда
23:59
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и воспалением у детей Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
23:45
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
23:40
Назвали Самуил: в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок Видео
23:23
У Зеленского пояснили, почему защитные костюмы с Мрии продаются в Эпицентре
22:54
"Х*й поспоришь": Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским Фото
22:30
Мир наизнанку 11 сезон 15 и 16 выпуск смотреть онлайн 29-04-2020 Видео
22:27
Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского
22:18
Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока
22:05
Блондинка-порнозвезда поизгибалась в пошлых позах на фото Фото
21:45
На онлайн-уроке учитель назвала Евгения и Бориса Патонов братьями Видео
21:34
В Минздраве сделали громкое заявление о пике коронавируса
21:04
Сторонник сепаратистов: в России скандальный олигарх подцепил уханськую хворь
21:00
В Минздраве рассказали, какие украинцы чаще всего умирают от коронавируса
20:39
Провальная пиар-акция: Ляшко замуровал не те двери в ресторан Тищенко Велюр Видео
20:28
"Лаборатории не справляются": врачи Киева бьют тревогу
20:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
19:59
Один спасет троих: в Минздраве заговорили об опасном дефиците во время пандемии
19:39
"Персональные враги": журналист пояснил реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили
19:25
Просто так не отпустим: Шмыгаль назвал важные условия для выезда заробитчан
18:58
На Мрии привезли: нардеп Герега предложил Кличко закупать маски в Эпицентрах
18:51
Чем известен журналист Богдан Кутепов, вокруг которого начался "полицейский скандал" Видео
18:40
Подозревают коронавирус: на Бали нашли мертвыми украинских туристов Видео
18:22
Большая сделка: в США приостановили финансирование антироссийских проектов
17:58
"Когда зарядиться водой": врач назвал причину серьезной нехватки жидкости Видео
17:50
Ветер любви 24 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
17:45
"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировала Видео
17:15
Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром
17:00
Ветер любви 23 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
16:51
От адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020
16:37
Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко
16:16
Не коронавирусом единым: в Минздраве "шуганули" украинцев вспышкой туберкулеза
16:13
Румыния даст часть своей территории под автономию венграм
16:11
"Грудь у пояса": голая певица Глюзока завела сеть откровенным фото
15:38
В Кабмине рассказали о сроках возобновления работы школ и детсадов
15:36
Новые 10 гривен утяжелят карманы украинцев: фото, видео новых денег Видео
15:29
Дама с лопаткой: Татьяна Мокриди сама сажает огород
15:19
А власти скрывают: почему число смертей от коронавируса приуменьшают - Financial Times
14:50
Институт эпидемиологии ввел Протефлазид в локальный протокол лечения коронавируса актуально
14:35
В Украине разрешили работу рынков: названа дата и условия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять