Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака чаще всего поражает коронавирус / pixabay.com

Люди, рожденные под знаками Близнецов и Водолея, тяжелее всего болеют китайским вирусом Covid-19, который на несколько месяцев парализовал мир и унес жизни тысяч людей. Переболев коронавирусом, что Близнецы, что Водолеи могут получить очень серьезные осложнения.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Именно потому, по мнению астролога, легкой добычей для коронавируса стал премьер Великобритании Борис Джонсон, Близнецы по знаку Зодиака. Также, по его прогнозам, китайская зараза с большой вероятностью может поразить и американского президента Дональда Трампа (тоже Близнецы).

"Близнецы среди всех знаков наиболее подвержены легочным заболеваниям. Потому они наиболее уязвимы перед коронавирусом. Причем Covid-19 беспощадно дырявит легкие Близнецов, и этот орган попросту тает. Водолеи чуть меньше уязвимы, но и у них легкие – слабое место, а потому, заразившись коронавирусом, они болеют долго и тяжело", – рассказал Росс.

Также, по словам астролога, тяжело переносят Covid-19 и Тельцы.

"Их слабые места – горло, легкие и щитовидка. Именно они страдают в процессе болезни", – уточнил Влад Росс.

Читайте также"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" маяУченые уже доказали, что люди с болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом и ожирением составляют группу риска. И именно они переносят коронавирус тяжелее всего и чаще, чем другие, умирают.

Люди, рожденные под знаком Рыб, чаще других страдают от диабета, убежден астролог. А потому представителям этого знака весьма сложно справляться с коронавирусом. К тому же, по словам Росса, в процессе борьбы с болезнью у Рыб часто страдает и венозная система.

А вот от проблем с сосудами и внутричерепного давления очень часто страдают Овны.

"У Овнов коронавирус может сопровождаться скачками давления, проблемами с сосудами, а также горячкой. У них может резко и существенно подскакивать температура, и переносить ее они будут очень тяжело. Проблемы могут попутно начаться и с артериями", – отметил Влад Росс.

Львы, по мнению астролога, чаще, чем другие знаки, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сердце – их слабое место. И эта особенность организма и здоровья Львов может существенно усложнить процесс протекания болезни и борьбы с Covid-19.

Что касается Весов и Стрельцов, то у первых коронавирус или курс лечения от него могут вызвать проблемы с почками, вплоть до отказа почек, а у вторых – с печенью, предостерег астролог. Он уточнил, что у Стрельцов очень часто возникают различные печеночные недуги, цирроз, гепатит, холецистит.

Читайте такжеОстанутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в РоссииТакже коронавируса, по мнению Влада Росса, следует очень бояться Девам.

"Уже установлено, что коронавирус пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт, а у Дев это – слабое место. Собственно, такая же беда и у Раков", – предостерег астролог.

Хорошие новости для Скорпионов и Козерогов.

Скорпионы, представители "знака смерти и перерождения", более-менее стойкие в борьбе с коронавирусом, считает Росс.

"В Украине Скорпионы неплохо справляются с Covid-19 и выживают. Скорпион – удивительный знак в том смысле, что, когда всем плохо, и все вокруг рушится, им становится хорошо, они чувствуют себя на подъеме. Возможно, это и добавляет им выносливости. Скорпионы в схватке с коронавирусом проявляют себя прямо как "чахлик невмерущий": они очень стойкие. Однако, подцепив "корону", Скорпионам больше, чем кому-либо другому, придется посидеть на унитазе, так как частый симптом заражения коронавирусом – диарея – будет наиболее проявлен у представителей этого знака", – рассказал Влад Росс.

Также относительно легко переносят коронавирус Козероги, заверил астролог.

"При заражении коронавирусом единственное, что их будет заметно беспокоить – ломота в костях. То есть, если у Близнецов первый признак заражения – потеря обоняния, то у Козерогов – ломота в костях. Им будет казаться, что у них усугубился ревматизм", – отметил Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.