В декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную дату

По словам астролога, угроза падения астероида возрастет вблизи солнечного затмения 14 декабря / Открытые источники

Декабрь обещает быть по-настоящему "злостным", поскольку на Землю может упасть крупный метеорит или астероид, способный уничтожить человеческую цивилизацию.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По его словам, изначально 2020 год обещал быть "годом астероидов". Так, в апреле с Землей сблизился астероид размером с Эверест, в ноябре предостерегали о приближении к нашей планете астероида "размером с холодильник".

"Этот "холодильник" до нас все-таки не долетит, а если и долетит, то сгорит в атмосфере, превратившись в какой-нибудь Чебаркульский метеорит, не более того. Однако в декабре Земле грозит реальная опасность, особенно вблизи "пяти двоек", когда Юпитер и Сатурн соединятся в зодиакальном знаке Водолея. А Водолей указывает на большие катаклизмы, глобальные перемены, разрушение старого мира и создание нового", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеКонец света наступит в 2020 году: Сатана и Антихрист сразятся с человеком – медиум из СШАНаиболее опасной датой астролог считает день "пяти двоек", то есть 22 декабря 2020 года.

"Именно вблизи этого к Земле подлетит астероид со стороны Солнца, благодаря чему он пока что остается невидимым для нас. Есть большой риск, что он упадет на землю и разрушит до основания Америку", – предостерег Росс.

По словам астролога, угроза падения метеоритов и астероидов возрастет вблизи солнечного затмения, которое случится 14 декабря этого года.

"Период 14-23 декабря будет самым опасным, когда станет возможным уничтожение и разрушение человеческой цивилизации на планете Земля. Мир, в итоге, может измениться до такой степени, что мы не можем даже себе вообразить. Потому всем советую в декабре запастись туалетной бумагой, гречкой, сахаром, солью и спичками", – отметил Влад Росс.

Астролог порекомендовал всем в декабре держаться подальше от океанов, особенно – Атлантического, куда с наибольшей вероятностью упадет астероид, чем вызовет огромные цунами.

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