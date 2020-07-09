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"Не может встать с кровати": астролог рассказал о страшной болезни Януковича

По словам Росса, Янукович тоскует по Украине и стремится вернуться на родину.

9 июля 2020, 06:01
Янукович
Астролог рассказал, что Янукович чувствует к Украине / 10top.com.ua

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович 9 июля отмечает юбилей – 70-летие. Однако новый год его жизни обещает быть невероятно сложным, прежде всего, из-за серьезнейших проблем со здоровьем. Именно по этой причине, скорее всего, он совершенно пропал из виду.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Януковича ждет настолько тяжелый период, что его главной задачей становится просто выжить и пережить все это.

"12-й дом гороскопа Януковича говорит о тяжелой болезни, из которой тяжело выкарабкаться. Не исключено, что эти проблемы связаны с тем, что в последнее время он много пил. Он слег, ему очень плохо и тяжело, с кровати не поднимается... Символ его годового соляра – человек с запрокинутой головой, раскинутыми руками и ногами лежит на постели", – отметил Росс.

Астролог указал на крайне неблагоприятное положение Луны в годовом соляре Януковича – в доме смерти и разрушения.

Читайте такжеКогда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки"Это сулит кризисные ситуации, которые ему предстоит преодолеть. И опять-таки многие из них будут связаны именно со здоровьем", – пояснил Влад Росс.

По прогнозам астролога, ни о каком возвращении экс-президента-беглеца к политической деятельности речь не идет.

"Никакая политическая перспектива Януковичу в этом году не светит, как не светит ему и занять какую-либо должность на Донбассе. Хотя он давно мечтает вернуться на родину, в первую очередь, на Донбасс. Но в этом году – не получится. Янукович, как истинный Рак, очень тоскует по родине – по Украине, потому что невероятно привязан к ней", ­– отметил Влад Росс.

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