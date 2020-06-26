Астролог назвал "черные дни" июля: что грозит

Неблагоприятные дни в июле 2020 – 20-21 число, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июле 2020 самые неблагоприятные дни – 20 и 21 число.

В эти дни Солнце будет в оппозиции к планете препятствий и большого несчастья – Сатурну, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, 20-21 июля все будет идти не так, как хотелось бы, будет тормозиться, будут недоразумения, препятствия и заминки.

"Эти два дня будут сплошными сложностями… В эти два дня будут масштабные пробки, серьезные опоздания, а, купив билет на самолет на эти дни, вы рискуете никуда не улететь вовсе", – предупредил эксперт.

Росс добавил, что в эти дни все будет отлично в романтических и любовных делах, поскольку Венера будет находиться в знаке Близнецы.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения"В июле будет множество новых довольно удачных знакомств, в том числе и в Интернете. Люди, особенно рожденные под знаком Близнецов, во втором месяце лета могут встретить свою вторую половину", – сказал он.

Ранее астрологи составили гороскоп на июль 2020. Эксперты спрогнозировали, что крупное везение светит двум знакам Зодиака – Козерог и Лев.