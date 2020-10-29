"Несчастья и масштабные ДТП": астролог назвал опасный период

В начале ноября будет опасный период, поделился Влад Росс / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что в начале месяца будет опасный период.

С 1 по 6 ноября возможны несчастья и масштабные аварии, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в этот период опасен не только автотранспорт, а и самолеты, поэтому лучше не отправляться куда-то на большие расстояния.

"Самый большой "тормоз" нас ждет 1-6 ноября… Потому самые серьезные и масштабные ДТП и несчастные случаи, особенно если будет туман, произойдут в первые шесть дней месяца…", – предупредил Росс.

Эксперт сказал, что 1-6 ноября упадет концентрация внимания, постоянно будут возникать сложности, многое будет упускаться из виду и забываться.

"…1-6 ноября станет периодом пессимизма, плохого настроения, неспособности решать логические задачи и принимать верные решения. Это плохое время для агитации, продвижения, рекламы…", – поделился астролог.

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