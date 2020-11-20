"Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака

Скорпион – самый гневливый знак Зодиака, сказал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс поделился, что знак Зодиака Скорпион является самым гневливым и никогда ничего не прощает.

Скорпионы могут до конца жизни не простить кого-то за сущий пустяк, их гнев безжалостный, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что представители этого знака больше всего ненавидят предательство.

"… Скорпиона тяжело разозлить, поскольку это статичный знак Зодиака, но, если он в гневе, то сделает все, чтобы никто не путался у него под ногами, уберет всех со своего пути…", – сказал астролог.

Росс предупредил, что Скорпионы очень жестоки, полны сарказма и могут задумать отравление или убийство.

"…гневом Скорпион способен истязать себя и довести себя до полного эмоционального разрушения. Неспроста его чаще всего изображают направляющим жало в себя – гнев Скорпиона его же и разрушает", – добавил эксперт.

Ранее астрологи выяснили, что во время выстраивания отношений со Скорпионами стоит опасаться допросов – при общении с представителями этого знака Зодиака можно почувствовать себя, как в полицейском участке.

Эксперты также предупредили, что Скорпионы, заподозрив своего партнера в неверности, могут пойти на явную или пассивную агрессию.