Низвержение с должности и ограбления: кому нужно быть аккуратным

Козерогам грозят ограбления и низвержение с поста, предупредил астролог / astronews_muhurta

В сентябре 2020 года одному знаку Зодиака – Козерог – грозит низвержение с должности, ограбление квартиры и взлом автомобиля.

Козерогам стоит очень аккуратно вести себя с бизнес-партнерами и руководством, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам эксперта, представителям этого знака Зодиака нельзя оставлять машину и жилье без присмотра.

"Козерогу настоятельнее, чему кому-либо другому, рекомендуется никуда не уезжать, а если и оставлять жилье или автомобиль без присмотра, то обязательно позаботившись об охране или сигнализации", – сказал астролог.

Напомним, Влад Росс говорил, что в сентябре текущего года главным неудачником будет Овен, представителям этого знака Зодиака грозят ограбления, а также сложности, связанные с авариями и несчастными случаями.