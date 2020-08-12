Новолуние в августе 2020 года: астролог назвал точное время и сказал, чем заняться

Астролог Влад Росс посоветовал в новолуние заняться планированием / УНИАН

Астролог Влад Росс сказал, что новолуние в августе 2020 будет в среду, 19 числа, рано утром.

Новолуние будет в 5:42, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в эту фазу Луны стоит заняться, в частности, планированием.

Августовское новолуние 2020 – чем посоветовал заняться астролог:

Стоит проецировать мыслеобразы;

Строить планы на ближайший месяц;

Ставить перед собой задачи.

Напомним, новолуние – это фаза Луны, во время которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе текущего года счастливчиками будут четыре знака Зодиака – Рак, Лев, Водолей и Овен. Также астролог предупреждал, что на протяжении месяца проблемы грозят Весам, Стрельцам, Рыбам и Скорпионам.