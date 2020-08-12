Новолуние в августе 2020 года: астролог назвал точное время и сказал, чем заняться

Новолуние будет на следующей неделе около 6 часов утра, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс сказал, что новолуние в августе 2020 будет в среду, 19 числа, рано утром.
Новолуние будет в 5:42, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что в эту фазу Луны стоит заняться, в частности, планированием.
Августовское новолуние 2020 – чем посоветовал заняться астролог:
- Стоит проецировать мыслеобразы;
- Строить планы на ближайший месяц;
- Ставить перед собой задачи.
Напомним, новолуние – это фаза Луны, во время которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.
Ранее Влад Росс говорил, что в августе текущего года счастливчиками будут четыре знака Зодиака – Рак, Лев, Водолей и Овен. Также астролог предупреждал, что на протяжении месяца проблемы грозят Весам, Стрельцам, Рыбам и Скорпионам.
Автор: Екатерина Присяжнюк