"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантин

В Украине коронавирус может начать отступать после июльского новолуния, считает астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине после 20 июля (новолуние) пойдет на спад заболеваемость китайским коронавирусом Covid-19, и можно будет закончить карантин.

Вирус уже сейчас начал ослабевать и вскоре "выродится" в обычный грипп, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, после новолуния развлекательной сфере можно будет разрешить вернуться к нормальной работе.

"…Именно после этого (после новолуния – Ред.) тенденция начнет меняться в лучшую сторону, и тогда можно будет выдохнуть – заболеваемость пойдет на спад, и можно будет закончить карантин…", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что если вторая волна коронавируса и разразится, то будет очень непродолжительной и более слабой. Астролог заявил, что мир может получить вакцину от Covid-19 в сентябре 2020 года.