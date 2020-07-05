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"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантин

Covid-19 cкоро "выродится" в обычный грипп, считает астролог.

5 июля 2020, 05:41
Астролог считает, что коронавирус в Украине может начать отступать после июльского новолуния – Новолуние июль 2020
В Украине коронавирус может начать отступать после июльского новолуния, считает астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине после 20 июля (новолуние) пойдет на спад заболеваемость китайским коронавирусом Covid-19, и можно будет закончить карантин.

Вирус уже сейчас начал ослабевать и вскоре "выродится" в обычный грипп, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, после новолуния развлекательной сфере можно будет разрешить вернуться к нормальной работе.

"…Именно после этого (после новолуния – Ред.) тенденция начнет меняться в лучшую сторону, и тогда можно будет выдохнуть – заболеваемость пойдет на спад, и можно будет закончить карантин…", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что если вторая волна коронавируса и разразится, то будет очень непродолжительной и более слабой. Астролог заявил, что мир может получить вакцину от Covid-19 в сентябре 2020 года.

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