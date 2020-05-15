Астролог назвал лучшее время для выхода из карантина

В майское новолуние благоприятно выходить из карантина, спрогнозировал астролог / УНИАН

Новолуние в мае в Украине произойдет 22 мая, эта фаза Луны благоприятна для начала выхода из коронавирусного карантина и открытия границ.

Ограничения лучше всего снимать после новолуния, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник предупреждал что, если карантин не начать смягчать до 20-х чисел мая, для украинской экономики плачевные последствия будут слишком велики.

Считается, что новолуние – не лучшее время для принятия важных решений, крупных покупок, экспериментов, начала новых дел и дальних поездок. В эту фазу Луны советуют заниматься планированием.

Напомним, в Украине 22 мая новолуние наступит в 20:38. Ранее Влад Росс говорил, что 22-27 мая наступит период серьезных реорганизаций, в это время можно пересмотреть приоритеты или направления бизнеса.