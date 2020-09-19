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Один знак Зодиака в День осеннего равноденствия ждет "переворот" – астрологи

19 сентября 2020, 13:43

У представителей одного знака Зодиака с ног на голову может перевернуться личная жизнь, предупредили эксперты.

Переворот на любовном фронте спрогнозирован Ракам – Гороскоп на сентябрь 2020
Ракам спрогнозирован "переворот" на любовном фронте / Reuters

Гороскоп на День осеннего равноденствия 2020 года – праздник будет во вторник, 22 сентября, спрогнозировал знаку Зодиака Рак "переворот" в личной жизни.

У Раков на любовном фронте все может перевернуться с ног на голову, сообщает slovofraza.com со ссылкой на астрологов.

По их данным, Раки могут заинтересоваться человеком, на которого раньше никогда бы не обратили внимание.

"…Не исключено, что их привлекут деньги или высокое положение в обществе. Перемены не обойдут стороной и семейных Раков, которым звезды обещают волнения и непредсказуемые события…", – отмечается в материале.

Семейным Ракам звезды посоветовали показывать любовь поступками, беречь теплые отношения и чувства партнеров.

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