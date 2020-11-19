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Назван знак Зодиака, которому грозит воспаление головного мозга

19 ноября 2020, 05:05

У воздушного знака Зодиака немало слабых мест, поделились эксперты.

Астрологи узнали, что воспаление головного мозга грозит Близнецам – Близнецы гороскоп
Воспаление головного мозга грозит Близнецам, узнали астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи предупредили, что одному знаку Зодиака – Близнецы – грозит воспаление головного мозга и желчного пузыря.

Близнецы также предрасположены к различным неврозам, к астме и к бронхиту, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

Эксперты добавили, что слабыми местами Близнецов являются щитовидная железа, нервная система, ключицы, легкие, пальцы, руки и плечи.

"...Близнецам следует следить, когда и сколько они едят. То есть не пропускать приемы пищи или учащать их, как это часто они делают в периоды душевного расстройства…", – говорится в материале.

Знак Зодиака Близнецы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.

Близнецы гороскоп гороскоп Близнецы
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