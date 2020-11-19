Назван знак Зодиака, которому грозит воспаление головного мозга

У воздушного знака Зодиака немало слабых мест, поделились эксперты.
Астрологи предупредили, что одному знаку Зодиака – Близнецы – грозит воспаление головного мозга и желчного пузыря.
Близнецы также предрасположены к различным неврозам, к астме и к бронхиту, приводит сведения экспертов slovofraza.com.
Эксперты добавили, что слабыми местами Близнецов являются щитовидная железа, нервная система, ключицы, легкие, пальцы, руки и плечи.
"...Близнецам следует следить, когда и сколько они едят. То есть не пропускать приемы пищи или учащать их, как это часто они делают в периоды душевного расстройства…", – говорится в материале.
- Ранее астролог Влад Росс говорил, что Близнецы слишком сильно нервничают по поводу и без него.
- Эксперт отметил, что представители этого знака Зодиака двуличны, большие сплетники и любители "желтухи".
Знак Зодиака Близнецы
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Близнецы – один из трех воздушных знаков Зодиака. Близнецами считают людей, которые родились с 22 мая по 21 июня.
Автор: Екатерина Присяжнюк