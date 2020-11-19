Назван знак Зодиака, которому грозит воспаление головного мозга

Воспаление головного мозга грозит Близнецам, узнали астрологи / sobakidendy-news.ru

Астрологи предупредили, что одному знаку Зодиака – Близнецы – грозит воспаление головного мозга и желчного пузыря.

Близнецы также предрасположены к различным неврозам, к астме и к бронхиту, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

Эксперты добавили, что слабыми местами Близнецов являются щитовидная железа, нервная система, ключицы, легкие, пальцы, руки и плечи.

"...Близнецам следует следить, когда и сколько они едят. То есть не пропускать приемы пищи или учащать их, как это часто они делают в периоды душевного расстройства…", – говорится в материале.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что Близнецы слишком сильно нервничают по поводу и без него.

Эксперт отметил, что представители этого знака Зодиака двуличны, большие сплетники и любители "желтухи".